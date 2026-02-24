Ezequiel Garay, volcado en sus hijos mientras Tamara Gorro afianza su historia de amor con Cayetano Rivera

Mientras Ezequiel Garay dedicaba tiempo a compartir actividades y momentos con sus dos hijos, Tamara Gorro se trasladaba a Sevilla para reencontrarse con Cayetano Rivera. El desarrollo de la relación entre la colaboradora y el torero ha continuado a pesar de la atención pública, según informó el medio ¡HOLA!. Tamara Gorro y Cayetano Rivera coincidieron luego de haber estado algunos días en destinos internacionales, como Dubái y Maldivas, donde ambos aprovecharon para desconectarse antes de regresar a sus rutinas y obligaciones familiares.

De acuerdo con ¡HOLA!, tras ese viaje y unos días separados para cumplir con compromisos que cada uno mantiene con sus familias, Tamara Gorro optó por visitar a Cayetano Rivera durante el fin de semana. Este reencuentro tomó lugar mientras sus hijos, Shaila y Antonio, permanecían con Ezequiel Garay —exfutbolista y padre de los pequeños— por lo que la colaboradora pudo ausentarse y viajar a Andalucía para centrarse en su nueva relación. Cayetano Rivera, por su parte, es padre de un hijo junto a Eva González.

El medio ¡HOLA! indicó que, pese a la discreción con la que la pareja ha intentado gestionar su noviazgo, la exposición no ha cesado por completo. Durante su estancia en Sevilla, Tamara Gorro y Cayetano Rivera acudieron a cenar a un restaurante ubicado en Dos Hermanas. El establecimiento compartió en redes sociales una imagen de ambos juntos y sonrientes, reflejando complicidad. La fotografía fue eliminada poco después de su publicación, pero fue recuperada por usuarios, incluido el periodista Javier de Hoyos, antes de su desaparición. Según detalló ¡HOLA!, esta eliminación correspondió al deseo de ambos de preservar cierta reserva en su relación y evitar la proliferación de nuevas imágenes en el ámbito digital y mediático.

En paralelo al fortalecimiento sentimental de Tamara Gorro, el exfutbolista Ezequiel Garay centró su atención en la rutina diaria con sus hijos. El medio ¡HOLA! consignó que Garay fue visto compartiendo un paseo con su hija Shaila, con quien intercambió confidencias mientras la acompañaba hasta el coche. Esta actitud evidencia el enfoque que mantiene Garay en la vida familiar y el acompañamiento personal tras su separación, ocurrida hace tres años.

Mientras los focos mediáticos siguen de cerca las evoluciones de la vida amorosa de Gorro, tanto ella como Rivera han optado por limitar el acceso a detalles de su vida privada y gestionan su relación con cautela y privacidad. Según publicó ¡HOLA!, el ritmo que mantiene la pareja no se ha visto afectado por los comentarios ni por la presencia de cámaras, y ambos continúan avanzando en su vínculo sentimental, sin exponerlo de manera pública salvo por situaciones fortuitas como la imagen difundida en Dos Hermanas.

La gestión de la separación y la vida posterior a esta ha llevado a Tamara Gorro y Ezequiel Garay a enfocarse, respectivamente, en nuevas etapas personales. Ella, afianzando una relación con Cayetano Rivera y él, dedicando especial atención a la crianza y compañía de sus hijos en momentos cotidianos, alejado de la exposición que implica un vínculo mediático.