El Gobierno aprueba este martes una estrategia estatal con criterios comunes contra la soledad no deseada

Un reciente estudio elaborado por Fundación ONCE y Fundación AXA en 2024 identifica que uno de cada cinco habitantes en España enfrenta situaciones de soledad no deseada, y, según los datos recogidos, dos tercios de estas personas conviven con esta situación durante más de dos años. Sobre esta problemática, el Gobierno ha adoptado un plan nacional con el objetivo de implementar herramientas para prevenir y abordar la soledad a nivel estatal.

Según consignó el medio oficial, este martes el Consejo de Ministros aprobó el primer Marco Estratégico Estatal de Soledades (2026-2030), una iniciativa impulsada por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. De acuerdo con la información divulgada por este departamento, la estrategia establece criterios compartidos para enfrentar el fenómeno de la soledad no deseada en todo el territorio nacional e introduce líneas de trabajo concretas destinadas a la prevención, detección y tratamiento de este fenómeno social.

El texto del plan, descrito por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, define la soledad como una cuestión directamente influida por factores sociales, espaciales y relacionales, y no únicamente una circunstancia que compete a experiencias individuales. Por ello, el Marco Estratégico promueve que la respuesta a esta problemática sea transversal, involucrando a entidades estatales, autonómicas y locales, e incluyendo el refuerzo de la cohesión social como elemento estructural del bienestar público.

Tal como detalló el ejecutivo, uno de los principales componentes de la estrategia es la creación de una Mesa Interinstitucional. Este órgano busca mejorar la coordinación y la cooperación entre los distintos departamentos del Gobierno central, así como fomentar la articulación con el Tercer Sector y otros actores relevantes. Mediante esta instancia, se aspira a fortalecer el diálogo entre las áreas gubernamentales implicadas y propiciar la colaboración con entidades sociales y civiles.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la estrategia contempla el desarrollo de estructuras estables de participación ciudadana. Estas estructuras procurarán que las políticas y acciones desarrolladas tengan en cuenta las voces de la sociedad civil, facilitando la implicación de la población y de personas con experiencia directa en la soledad. Además, el plan incluye el diseño y puesta en marcha de un sistema estatal de indicadores y mecanismos de seguimiento que permitan monitorear la evolución de la problemática y valorar la eficacia de las intervenciones desplegadas entre los años 2026 y 2030.

El plan, según reportó el departamento dirigido por Bustinduy, también establece la necesidad de impulsar criterios unificados para la detección de situaciones de soledad desde los sistemas de salud, educación y servicios sociales. La intención es asegurar una actuación temprana e integral ante posibles casos identificados por profesionales de estos sectores.

Otros ejes destacados por el Gobierno incluyen el refuerzo de servicios y apoyos de proximidad para quienes enfrentan situaciones de soledad, así como la promoción de iniciativas comunitarias duraderas, intergeneracionales y de apoyo mutuo. El Marco Estratégico contiene políticas para el impulso de modelos de convivencia y de vivienda colaborativa, con el fin de promover entornos donde la interacción y el acompañamiento resulten más accesibles.

El Consejo de Ministros, según publicó el Ministerio, también contempla el desarrollo de campañas y programas para reducir el estigma que rodea a la soledad. Estas acciones buscarán mejorar el conocimiento social sobre el fenómeno y fomentar una mayor sensibilidad frente a sus consecuencias.

El Marco, diseñado a lo largo de un proceso participativo, ha contado con la intervención de once ministerios, representantes de comunidades autónomas y entidades locales, organizaciones sociales del Tercer Sector, organismos académicos y personas con experiencias directas en la temática de la soledad. El Ministerio remarca que su objetivo es que la Estrategia se aplique transversalmente en las distintas políticas públicas, desde medidas urbanísticas que favorezcan la accesibilidad universal hasta programas que potencien la cohesión social.

La decisión del Gobierno, detallada en la información oficial, enfatiza que la soledad no deseada constituye un fenómeno persistente que afecta estructuralmente tanto a individuos como a comunidades enteras. Así, la aprobación de este Marco Estratégico Estatal de Soledades implica la formalización de una intervención coordinada, continua y evaluable durante el periodo comprendido entre 2026 y 2030, con el compromiso de crear entornos más inclusivos y cohesionados a escala nacional.