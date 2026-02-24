EEUU intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

El Departamento de Defensa reafirmó que las fuerzas navales de Estados Unidos “negarán a actores ilícitos y sus proxies” margen de maniobra en el ámbito marítimo tras una reciente operación que resultó en la detención del buque ‘Bertha’ en aguas del océano Índico. Este procedimiento representa el tercer caso similar ocurrido en esa región en las últimas semanas, confirmando la continuidad de las actividades de vigilancia y la política de sanciones de Washington en zonas marítimas internacionales. Según informó el Pentágono, la embarcación había sido rastreada desde el Caribe por presuntamente violar la prohibición estadounidense de comerciar con crudo de esta zona, disposición impuesta por la administración norteamericana para fortalecer su régimen de sanciones.

De acuerdo con lo publicado por el Departamento de Defensa, la operación de intercepción sobre el ‘Bertha’ se desarrolló durante la noche, momento en el que fuerzas navales estadounidenses ejecutaron un procedimiento de derecho de visita, interceptando y abordando el petrolero en aguas internacionales del océano Índico. El Pentágono precisó que esta acción se inscribió dentro del mandato estadounidense de asegurar que actores sancionados no encuentren refugio en mares internacionales, reafirmando que estas aguas no se consideran un santuario para eludir las restricciones impuestas.

La institución castrense detalló en sus mensajes oficiales que el ‘Bertha’ fue interceptado tras una monitorización sostenida desde el Caribe, apuntando que la embarcación intentaba sortear la prohibición específica dictada por el Gobierno estadounidense en materia de comercio de hidrocarburos procedentes de aquella región. La comunicación oficial del Pentagon subrayó: “Desde el Caribe hasta el océano Índico, la rastreamos y la detuvimos. Ninguna otra nación tiene el alcance global, la resistencia o la voluntad para hacer cumplir sanciones a esta distancia”.

De igual modo, el Departamento de Defensa enfatizó mediante sus declaraciones la determinación de las fuerzas armadas norteamericanas en ejecutar tareas de localización y control frente a posibles infractores en entornos terrestres, aéreos y marítimos. Tras la conclusión de la operación en el Índico, el Pentágono destacó que este episodio se suma a otros dos incidentes recientes en la misma zona, fortaleciendo el mensaje de vigilancia y actuación sobre aquellas actividades que pretendan burlar los mecanismos de sanción estadounidenses.

Según consignó el medio original, la estrategia adoptada por Washington utiliza su despliegue militar y sus herramientas de inteligencia para identificar, rastrear e interceptar buques sospechosos alrededor del mundo. Este enfoque busca evitar que actores sujetos a sanciones logren evadir el control internacional utilizando rutas comerciales o zonas marítimas alejadas de las jurisdicciones nacionales.

El comunicado del Pentágono especificó que parte del objetivo de estas acciones es transmitir a la comunidad internacional la capacidad operativa de Estados Unidos de ejecutar sanciones y ejercer control sobre flujos de recursos estratégicos, al margen de las distancias geográficas. La expresión “por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas los encontrarán y harán justicia”, pronunciada tras la operación sobre el ‘Bertha’, refleja la voluntad oficial de mantener un enfoque proactivo ante los retos que plantean las operaciones ilícitas en el mar.

El incidente protagonizado por el ‘Bertha’ pone en relieve la continuidad de las patrullas y la vigilancia en el océano Índico, región que, según publicó el Pentágono, ha sido escenario de otras dos acciones similares en fechas recientes. Estas operaciones se integran en una política más amplia que refuerza tanto los regímenes de sanciones como la posición estadounidense en asuntos marítimos globales.

Los procedimientos ejecutados por las fuerzas navales estadounidenses incluyen diversas fases: rastreo, derecho de visita e intercepción marítima, además del abordaje para verificar el cumplimiento de las restricciones vigentes. Según reportó el Departamento de Defensa, la coordinación de estos esfuerzos implica tanto tecnología satelital como la movilización de activos marítimos para asegurar la identificación y posterior neutralización de buques implicados en violaciones.

En las comunicaciones difundidas por la institución, se reiteró el mensaje de que Washington continuará empleando sus recursos para evitar que operativos sujetos a sanción encuentren espacios para operar en rutas internacionales. El Pentágono insistió en que el océano Índico, al igual que otras áreas marítimas alejadas, permanecerá bajo observación con el propósito de evitar movimientos que contravengan las directrices estadounidenses respecto al comercio petrolero procedente del Caribe.

El episodio del ‘Bertha’ profundiza la postura de Washington frente a intentos de sortear el régimen global de sanciones, resaltando la aplicación de su alcance militar en alta mar y la disposición a intervenir en las rutas empleadas para transportar materias primas sujetas a regulación. De esta forma, Estados Unidos muestra su capacidad para proyectar su política de sanciones más allá de sus fronteras nacionales, ejerciendo un control efectivo sobre actividades económicas que, consideradas ilegales por la administración norteamericana, buscan eludir las restricciones establecidas.

Finalmente, el Departamento de Defensa dejó claro que estas medidas continuarán extendiéndose mientras subsistan prácticas destinadas a eludir las sanciones, reafirmando la vigilancia y la respuesta proactiva frente a movimientos que involucren actores sancionados en cualquier espacio marítimo bajo observación internacional.