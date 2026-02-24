EEUU insta a Sheinbaum a mantener la "determinación" contra el narcotráfico tras el "gran golpe" al CJNG

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó su confianza en la labor realizada por las autoridades mexicanas tras el operativo que terminó con la vida de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con información difundida por Johnson, la actuación de las fuerzas de seguridad mexicanas fue considerada rápida y efectiva frente a uno de los grupos criminales más poderosos de la región. Según informó el medio, el diplomático hizo estas declaraciones al dirigirse directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y animó al gobierno a mantener la misma línea de actuación contra el narcotráfico.

El golpe contra el CJNG, que se produjo el día anterior, fue calificado por Johnson como un evento significativo en la lucha contra el crimen organizado. El embajador estadounidense declaró en la red social X que esta acción representó “un gran golpe para una de las organizaciones criminales más violentas que atentan contra nuestras comunidades”. La reacción del Gobierno de Estados Unidos, según reportó la prensa, incluyó elogios por la determinación y el esfuerzo mostrado por las fuerzas mexicanas antes, durante y después de la operación que resultó mortal para el jefe del cártel.

El representante diplomático destacó, según publicó el medio, que la sociedad mexicana podía sentirse satisfecha con la actuación de sus fuerzas de seguridad, a las que señaló como ejemplo de determinación en la defensa contra el narcotráfico. Johnson también hizo hincapié en la importancia de que México continúe con esta actitud y refuerce sus acciones para contrarrestar el tráfico ilegal de drogas. Este llamado se presentó en sintonía con declaraciones previas de figuras del gobierno estadounidense, como el presidente Donald Trump, quien en ocasiones anteriores había planteado la posibilidad de intervenir de manera más directa contra los cárteles si la situación así lo requería.

En su mensaje, recogido por los medios, Johnson recordó el apoyo mutuo entre ambos países y aseguró que “la justicia prevalecerá” ante la amenaza del crimen organizado. Añadió: “Estados Unidos se mantiene firme junto a México como socios soberanos”, reafirmando así la voluntad de cooperación entre ambas naciones. Este pronunciamiento se enmarca en una fase de tensión regional relacionada con el narcotráfico y la violencia asociada, donde colaboraciones transfronterizas se vuelven esenciales en la estrategia bilateral.

La operación contra el CJNG, coordinada en territorio mexicano, se centró en capturar o neutralizar a “El Mencho”, quien figuraba desde hace años entre los criminales más buscados por las autoridades estadounidenses y mexicanas. El cártel, con operaciones en múltiples estados de México y presencia internacional, había sido identificado por organismos oficiales como una de las estructuras criminales de mayor alcance y peligrosidad. Según consignó el medio, la acción policial representó el desenlace de semanas de vigilancia e inteligencia, que concluyeron con la muerte del principal líder del grupo.

Estados Unidos, durante los últimos años, ha mantenido canales abiertos de colaboración en materia de seguridad y combate al tráfico de drogas con México. Las declaraciones de Johnson refuerzan el mensaje de corresponsabilidad y de apoyo bilateral, especialmente luego de episodios que, como el mencionado, generan impacto tanto en la política interna mexicana como en la relación con Washington. De acuerdo a lo publicado, las autoridades estadounidenses consideran que medidas como la que resultó en la muerte de “El Mencho” refuerzan la lucha contra el flujo de narcóticos hacia el norte y ayudan a combatir la violencia derivada de la actividad de los cárteles.

El operativo que terminó con Oseguera Cervantes tuvo lugar en un contexto donde la presión internacional sobre el gobierno mexicano para contener el poder de los grupos de narcotráfico ha sido una constante. En ese sentido, la reciente acción fue recibida por organismos estadounidenses como una señal positiva de la disposición de las fuerzas mexicanas a confrontar a las organizaciones delictivas. Según relató el propio embajador, su afirmación de que “la justicia prevalecerá” subraya la expectativa de Washington de que este tipo de intervenciones se continúen y consoliden.

La relación bilateral en materia de seguridad incluye el intercambio de información de inteligencia, la capacitación de cuerpos policiales y el desarrollo de estrategias conjuntas orientadas a debilitar la estructura de los cárteles. El respaldo público del embajador Johnson a Sheinbaum refleja la importancia que Washington otorga al compromiso demostrado por México en este operativo específico y alienta su prolongación, como se expresa en su llamado a mantener la “misma determinación” frente a futuros desafíos relacionados con el narcotráfico.