DKT LATAM Norte consolida su impacto en salud sexual y reproductiva durante 2025

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de febrero de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Durante 2025, DKT LATAM Norte fortaleció su presencia en la región con una estrategia que combinó educación, acceso a métodos anticonceptivos modernos y nuevas formas de comunicación. Más allá de los números, el año confirmó que la conversación sobre salud sexual puede crecer cuando se aborda desde la información clara y el acceso real.

Uno de los movimientos más visibles fue el crecimiento de SilverCare, que registró un incremento del 15% en México y una expansión relevante en otros mercados de Latinoamérica. Su campaña regional generó más de 667 mil visitas al sitio web, 250 mil visualizaciones orgánicas con creadores y profesionales de la salud, así como más de 56 mil impresiones en Spotify. La marca también tuvo presencia en el metro de la Ciudad de México, autobuses y espectaculares, con una exposición estimada superior a 2,200 millones de impactos combinados.

En anticoncepción de emergencia, ALINA creció 271% respecto a 2024. Su campaña superó los 3.8 millones de visualizaciones en TikTok, alcanzó a más de 825 mil personas en Meta y acumuló 160 mil vistas en YouTube, además de más de 40 millones de impactos en publicidad exterior. Durante activaciones presenciales se distribuyeron más de 7 mil muestras, reforzando el contacto directo con las audiencias. POSTPIL, por su parte, sumó más de 6.6 millones de visualizaciones en TikTok y 900 mil en YouTube, además de una estrategia integral en Honduras que incluyó televisión, radio y podcasts.

En métodos de larga duración, el implante subdérmico y los dispositivos de evacuación uterina segura mostraron avances importantes. También destacó la introducción y posicionamiento de mifepristona y misoprostol como estándar de oro en países como Guatemala, ampliando el acceso a servicios de salud reproductiva segura. Estos esfuerzos estuvieron acompañados por congresos y capacitaciones médicas.

El 2025 fue también el año de consolidación de DKT Academy, plataforma gratuita de formación médica lanzada en Ciudad de México y Guadalajara. Más de 1,000 profesionales de la salud se registraron, posicionando a México como el país con mayor adopción. Los contenidos más consultados se enfocaron en métodos de larga duración, particularmente DIU.

En el frente social, DKT School y Plan D alcanzaron a casi 700 mil personas, distribuyendo cerca de un millón de condones y más de 115 mil anticonceptivos de emergencia. Además. el proyecto con Amaze impactó a más de 60 mil adolescentes, mientras que el programa para mujeres migrantes permitió casi 1,000 aplicaciones de anticonceptivos inyectables.

Por último, el contact center atendió a más de 13,900 personas de manera gratuita y confidencial. La implementación piloto de un chatbot con inteligencia artificial impulsó un aumento en citas agendadas (+122%), colocación de implantes (+162%) y DIU (+240%).

Los resultados de 2025 muestran un crecimiento sostenido en alcance, educación y acceso, fortaleciendo la conversación pública sobre salud sexual y reproductiva en México y la región

Sobre DKT InternationalDKT Internationales una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la salud sexual y reproductiva mediante estrategias de mercadeo social, educación y distribución accesible de productos. Su misión es garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos con libertad, información y dignidad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2918376/PHOTO_2026_02_23_10_51_51.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/dkt-latam-norte-consolida-su-impacto-en-salud-sexual-y-reproductiva-durante-2025-302694795.html

FUENTE DKT

