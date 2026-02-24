Bolivia anuncia que "suspende" sus relaciones con Sáhara Occidental para "refundar los vínculos" con Marruecos

El Gobierno de Bolivia ha anunciado este martes su decisión de "refundar los vínculos estratégicos" con Marruecos, lo que pasa, entre otras medidas, por "suspender" las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), en un giro del país sudamericano en el contencioso en torno a Sáhara Occidental.

El Ministerio de Exteriores boliviano ha indicado en un comunicado que la decisión ha sido adoptada tras una conversación entre los titulares de las carteras de Bolivia y Marruecos, Fernando Aramayo y Naser Burita, en la que "reafirmaron su compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales y acordaron abrir una nueva fase de colaboración en áreas de interés mutuo, guiados por los principios de igualdad soberana, respeto mutuo y cooperación constructiva".

Así, ha destacado que Bolivia "ha emprendido una revisión soberana de su posición y ha decidido suspender la relaciones diplomáticas con la entidad denominada RASD, así como discontinuar todo contacto oficial con la misma, señalando que ésta no es reconocida como un Estado miembro de Naciones Unidas", en un comunicado conjunto publicado también por la cartera marroquí.

"Bolivia reafirmó su compromiso con el multilateralismo y con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, incluyendo la resolución pacífica de controversias, y reiteró su respeto al principio de libre determinación de acuerdo con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad", ha explicado el ministerio a través de dicha nota.

Por otra parte, ha afirmado que ambos "acordaron restablecer las relaciones diplomáticas e iniciar los procedimientos necesarios para el establecimiento de misiones diplomáticas residentes en las ciudades de La Paz y Rabat", al tiempo que "definieron el desarrollo de una hoja de ruta bilateral estructurada, destinada a profundizar el diálogo político, promover el comercio y la inversión, y mejorar la cooperación en agricultura, seguridad alimentaria, fertilizantes, asuntos de seguridad y campos técnicos de prioridad compartida".

"Finalmente, Bolivia reitera su prerrogativa soberana, de conformidad con el Derecho Internacional, de diversificar sus asociaciones técnicas, tecnológicas, comerciales y económicas con actores de relevancia estratégica dentro del sistema internacional, bajo marcos de complementariedad que sean plenamente consistentes con y sin perjuicio de sus principios fundamentales de integridad territorial e igualdad soberana", ha zanjado.

Bolivia reconoció formalmente a la RASD, encabezada por el Frente Polisario, el 14 de diciembre de 1982, un paso dado poco después de la toma de posesión de Hernán Siles Zuazo como presidente en octubre de ese año tras el retorno de la democracia después del golpe militar de julio de 1980, encabezado por Luis García Meza.

Durante los últimos años, el Frente Polisario ha sufrido varios varapalos por el apoyo de diversos países, entre ellos España, al plan de autonomía de Marruecos, una opción que la RASD rechaza de plano, en el marco de su petición de que se concrete la descolonización del territorio y se garantice su derecho a la independencia.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.