(AMP) Telefónica pierde 4.318 millones en 2025 por ERE y Latinoamérica, pero eleva un 1,5% los ingresos

Los resultados obtenidos por Telefónica al cierre de 2025 muestran que las operaciones en España experimentaron un crecimiento simultáneo en ingresos, Ebitda ajustado y generación de caja, algo que no había ocurrido de manera conjunta desde 2008. Al tiempo que la empresa consolidaba su alcance, con 326,1 millones de accesos y un avance del 2,1% respecto al año anterior, la noticia principal llegó por el impacto que supuso la reestructuración interna y la venta de operaciones en Latinoamérica en el balance anual, derivando en unas pérdidas netas atribuidas de 4.318 millones de euros durante el ejercicio. Así lo reportó el medio Europa Press, que detalló la composición del resultado y el desempeño de las principales divisiones del grupo.

De acuerdo con Europa Press, la compañía precisó que las pérdidas superaron de forma considerable las de 2024 —año en el que se registraron 49 millones de euros negativos— debido a factores no recurrentes. Entre esos elementos destacó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) cuyo coste ascendió a 2.049 millones de euros, así como las recientes desinversiones en Latinoamérica, cuya cifra alcanzó los 2.269 millones de euros. Si se excluye del perímetro a Hispanoamérica, señaló Europa Press, el beneficio neto ajustado de Telefónica se habría situado en 2.122 millones de euros, lo que representa una reducción del 7,9% respecto al año anterior. A pesar de estos factores extraordinarios, los ingresos globales aumentaron un 1,5% hasta totalizar 35.120 millones de euros.

En el desglose de los resultados, el informe entregado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) muestra que la deuda financiera neta descendió en 1.400 millones de euros durante el año, situándose a finales de 2025 en 26.824 millones de euros. La compañía presidida por Marc Murtra subrayó que durante el ejercicio cumplió las metas financieras planteadas, reflejando un crecimiento del 1,5% en ingresos, del 2% en el Ebitda ajustado y del 5,9% en la caja operativa ajustada tras arrendamientos. La ratio de inversión sobre ventas cerró el año en el 12,4%, manteniéndose por debajo del objetivo del 12,5%. Según informó Europa Press, el flujo de caja libre de las operaciones continuadas cerró por encima de los 2.000 millones de euros, superando el objetivo revisado del tercer trimestre que se había situado en torno a 1.900 millones.

El análisis por segmentos revela que el negocio residencial (B2C) generó el 59% de los ingresos totales, con 5.408 millones de euros en el cuarto trimestre, seguido por el segmento empresarial (B2B) que aportó el 23,5% con 2.158 millones y el mayorista con el 17,5%, es decir, 1.608 millones de euros. La rentabilidad también mejoró, con un incremento del 2% en el Ebitda ajustado anual, alcanzando los 11.918 millones. No obstante, el Ebitda ajustado corriente experimentó una reducción del 1,6% en doce meses. Europa Press informó que la inversión total anual fue de 4.340 millones de euros, lo que representa una baja del 7,2% respecto al año anterior.

Los datos del cuarto trimestre subrayan que Telefónica generó ingresos por 9.174 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,3%. Las ventas, calculadas en términos corrientes, aumentaron un 0,7% entre octubre y diciembre, aunque cayeron un 1,5% en el periodo anual como consecuencia de la fluctuación de divisas. El Ebitda ajustado en el último trimestre subió un 2,8% hasta los 3.198 millones de euros, mientras que el corriente ajustado lo hizo en 2%. La inversión en ese periodo sumó 1.259 millones, un 8,1% menos que en el mismo trimestre de 2024. El flujo de caja libre de las operaciones continuadas alcanzó 1.402 millones en el trimestre, contribuyendo a un total anual de 2.069 millones de euros.

Las diferentes geografías mostraron comportamientos distintos. Europa Press destacó que Telefónica España registró aumentos de ingreso, Ebitda ajustado y caja, consolidando el mejor momento comercial desde 2018. Telefónica Brasil creció por encima de la inflación, alcanzando un récord de 116,8 millones de accesos, un alza interanual del 7,1% en ingresos y del 8,2% en Ebitda ajustado en moneda local. En el caso de Telefónica Alemania, la marca O2 impulsó un crecimiento del 22,2% en clientes móviles de contrato durante el trimestre, mientras que Virgin Media O2 cumplió sus objetivos en ingresos y Ebitda.

Un área con especial evolución fue Telefónica Tech, cuyos ingresos avanzaron un 18,9% en 2025 y totalizaron 2.222 millones de euros. Europa Press añadió que la empresa aprobó un dividendo en efectivo de 0,30 euros por acción para 2025, del cual resta un pago de 0,15 euros previsto para junio, y un dividendo calculado de 0,15 euros por acción para 2026, a liquidar en junio de 2027.

Para 2026, Telefónica presentó nuevas previsiones de crecimiento: la compañía anticipa un aumento interanual de entre el 1,5% y el 2,5% tanto en ingresos como en Ebitda ajustado, y prevé que el flujo de caja operativo ajustado tras arrendamientos crezca por encima del 2%. La ratio de inversión sobre ventas se mantendría cercana al 12% y el flujo de caja alcanzaría los 3.000 millones de euros. Europa Press consignó que se mantendrá la estrategia de reducción de deuda de cara al objetivo fijado para 2028.

La política de reestructuración y venta de activos continuó en Hispanoamérica durante el primer trimestre de 2026, con la salida anunciada de Colombia y Chile, a lo que se suman las desinversiones que en 2025 se concretaron en Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador. Esta política forma parte de un proceso más amplio de concentración geográfica y optimización de las operaciones, según informó Europa Press.

El análisis del desempeño en España revela que Telefónica generó 13.012 millones de euros en ingresos en 2025, lo que representa un incremento del 1,7% respecto al año previo, mientras el Ebitda ajustado aumentó un 1,1% situándose en 4.691 millones; la generación de caja sumó 2.525 millones, un avance del 2,3%. El despliegue de la red de fibra alcanzó 162,9 millones de unidades inmobiliarias pasadas (+1%), con 74,3 millones de conexiones de fibra óptica hasta el hogar (FTTH), un 7% adicional respecto a 2024.

En conclusión, según el medio Europa Press, el grupo Telefónica finalizó 2025 cumpliendo sus metas de rentabilidad, inversión y crecimiento operacional, a pesar del notable impacto negativo derivado de las medidas de reestructuración y desinversiones fuera del mercado europeo. La empresa avanza en su plan estratégico y en la consolidación de sus principales mercados.