AMP. Davidovich y Jódar avanzan en Acapulco, mientras que Pedro Martínez cae en su estreno en Santiago

En la definición por ‘tie-break’ del tercer set, el argentino Francisco Comesaña terminó imponiéndose ante Pedro Martínez en Santiago y avanzó a la siguiente ronda, según reportó Europa Press. Este resultado dejó fuera de competencia al tenista español, quien, pese a haber dispuesto de una bola de partido en la última manga, no pudo evitar la remontada de su adversario en el ATP 250 chileno que se juega sobre tierra batida.

Por otro lado, Alejandro Davidovich Fokina y Rafa Jódar aseguraron su presencia en los octavos de final del torneo de Acapulco, de categoría ATP Tour 500 y con partidos sobre pista dura, después de firmar sólidas victorias frente a rivales de peso. Según detalló Europa Press, Davidovich, ubicado como cuarto preclasificado del certamen, se enfrentó en primera ronda ante el alemán Daniel Altmaier, a quien derrotó con parciales de 7-5 y 6-3 después de una hora y 36 minutos en pista.

El duelo entre Davidovich y Altmaier arrancó complicado para el español, dado que perdió su primer turno de saque. Davidovich reaccionó inmediatamente con un contrabreak que igualó las fuerzas en la manga inicial. Ya sobre el tramo final, el malagueño consiguió una nueva ruptura en el undécimo juego que le permitió adjudicarse el primer set por 7-5. En la segunda manga, logró sobreponerse a dos peligrosas oportunidades de quiebre de Altmaier en el segundo juego y, firme con el servicio, rompió el saque en dos ocasiones más para certificar el 6-3 que cerró su clasificación a octavos.

En la misma ronda, Rafa Jódar se midió con el británico Cameron Norrie, séptimo cabeza de serie, y selló su pase en sets corridos por 6-3 y 6-2. Europa Press publicó que el español se mostró imbatible con el servicio, sin permitir oportunidades de quiebre por parte de Norrie. Una única ruptura en el octavo juego del set inaugural y dos más al iniciar la segunda manga colocaron rápidamente el marcador a su favor. Jódar cerró el encuentro con autoridad en menos de una hora de juego, situándose a un triunfo de su ingreso en el Top 100 del ranking mundial.

De regreso en Santiago, el encuentro entre Pedro Martínez y Francisco Comesaña se desarrolló con gran paridad. El español, actual número 101 del mundo, perdió el primer parcial 6-4 tras entregar su saque en el juego final, aunque previamente había resistido dos amenazas de quiebre. Martínez se adelantó 4-1 en la segunda manga; Comesaña igualó parcialmente con un ‘contrabreak,’ pero el valenciano sumó un quiebre más y forzó el set decisivo ganando 6-2.

Ya en la tercera y definitiva manga, Pedro Martínez alcanzó a generar una bola de partido cuando lideraba 5-4, según consignó Europa Press. Sin embargo, el argentino logró salvar esa situación y llevó el desenlace al ‘tie-break,’ donde se impuso con solvencia para cerrar el marcador 7-6(4). Como próximo rival, Comesaña enfrentará en octavos de final al italiano Andrea Pellegrino, quien accedió a esta instancia desde la fase previa tras vencer al argentino Alex Barrena por 6-2, 2-6 y 6-1.

En síntesis, la jornada destacó por el sólido rendimiento de los españoles en Acapulco, donde tanto Davidovich como Jódar se instalaron en la siguiente ronda tras resolver con éxito partidos ante rivales de exigencia. Pedro Martínez, en cambio, quedó eliminado en el primer compromiso del ATP de Santiago tras un final ajustado ante Comesaña, sin lograr concretar la ventaja obtenida en los momentos críticos del encuentro.