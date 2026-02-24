Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación: "Es injusto para los inocentes, la verdad saldrá a la luz"

Achraf Hakimi, lateral derecho del Paris Saint-Germain e internacional marroquí, se refirió públicamente al proceso judicial en su contra, manifestando su confianza en que la audiencia judicial permitirá que se esclarezcan los hechos y se conozca la verdad. De acuerdo con lo publicado por distintos medios y consignado por la prensa internacional, el futbolista enfrentará un juicio tras haber sido acusado de violación por una joven de 24 años, quien formalizó la denuncia en 2023.

Según la información difundida por medios de comunicación y retomada por la agencia Europa Press, Hakimi utilizó su perfil oficial en la red social X para mostrar su postura frente a la situación. En su mensaje, declaró: “Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública”. Esta declaración surgió tras la confirmación de que el deportista comparecerá ante el tribunal por los hechos denunciados.

El proceso judicial tiene su origen en una denuncia presentada por una mujer de 24 años durante el año 2023, quien acusó a Hakimi de haberla agredido sexualmente, según detalló Europa Press. El caso se ha visto rodeado de información sobre el primer contacto entre ambos, que habría ocurrido a través de la red social Instagram. La relación, según reportó la prensa francesa y europea, llevó a un encuentro tras el cual la denunciante acudió ante las autoridades para formalizar su acusación.

Europa Press resaltó que, tras la interposición de la denuncia, Hakimi fue puesto bajo supervisión judicial conforme avanzaba la investigación. Esta medida permitió a las autoridades recopilar elementos y avanzar en las pesquisas antes de tomar la decisión de llevar los hechos a juicio. El caso ha continuado su curso en el sistema judicial francés, donde se llevarán a cabo las sesiones procesales que determinarán la resolución definitiva sobre las imputaciones presentadas contra el jugador del PSG.

En su publicación reciente, Hakimi indicó su convicción de que la acusación no se basa en pruebas contundentes y reiteró su inocencia, al tiempo que expresó su inquietud respecto al impacto que tienen las denuncias de este tipo, tanto en la vida de quienes aseguran ser inocentes como en la credibilidad de las víctimas. Las declaraciones del defensa marroquí subrayan su deseo de enfrentar el proceso con serenidad en espera de que el tribunal esclarezca los hechos.

La situación ha tenido repercusiones dentro y fuera del ámbito deportivo, siendo objeto de atención tanto por la opinión pública como por organizaciones vinculadas a la defensa de derechos, la integridad en el deporte y la protección de las víctimas de delitos sexuales. Mientras se aproxima la fecha señalada para el juicio, el desarrollo judicial y las futuras decisiones del tribunal mantendrán en la agenda mediática el caso en el que el futbolista del PSG sostiene que demostrará su versión de los hechos y defenderá su postura de inocencia ante las instancias correspondientes.