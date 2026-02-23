Valero anuncia PNL para evitar que se aplique el acuerdo de la UE con Mercosur: "La salvaguarda es un parche"

El impacto que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur puede tener sobre sectores clave como el vacuno, avícola, azúcar y maíz ha despertado preocupación en Andalucía, donde se prevé que la agricultura y el entorno rural sufran consecuencias significativas. De acuerdo con el medio original, Toni Valero, coordinador regional de Izquierda Unida en Andalucía y diputado en el Congreso por el Movimiento Sumar, ha anunciado la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) destinada a frenar la aplicación provisional de dicho tratado comercial en España.

Según detalló el medio, Valero calificó de "estafa" y "parche" las actuales cláusulas de salvaguarda incorporadas en el acuerdo entre la UE y Mercosur. El dirigente resaltó que, en su opinión, estas cláusulas no ofrecen una protección real ni a los productores ni a los consumidores, debido a que solo actúan cuando el daño económico ya se ha producido. Añadió que su aplicación es, en la práctica, "inaplicable", ya que llegan tarde para prevenir efectos negativos en el sector primario.

Durante su comparecencia en Málaga, Valero insistió en que para Andalucía el tratado con Mercosur representa una amenaza directa no solo sobre el tejido productivo rural, sino también sobre la cohesión territorial y social. El diputado remarcó que sectores fundamentales de la economía andaluza, como el oleícola, los cítricos, el arroz, los cereales, el vacuno y los productos tropicales, pueden verse particularmente vulnerados por las nuevas condiciones comerciales. Detalló que estas actividades constituyen el sustento económico y social para un elevado porcentaje de la población rural, lo que incrementa el alcance de las posibles repercusiones.

Según publicó el medio, Valero explicó que la nueva política comercial europea contradice estrategias y compromisos asumidos previamente, como el programa "De la granja a la mesa" y los lineamientos de transición agroecológica adoptados por la Unión Europea. Además, afirmó que el tratado contraviene la declaración de la ONU sobre los derechos del campesinado. Subrayó que la motivación detrás del acuerdo es beneficiar a grandes multinacionales mediante la eliminación de aranceles y barreras de protección, lo que, en su opinión, conduce a una competencia a la que los agricultores andaluces no pueden hacer frente en igualdad de condiciones.

Valero señaló que, frente a las movilizaciones de agricultores y productoras que exigen precios justos y la posibilidad de vivir dignamente de su trabajo, la respuesta institucional se ha limitado a reducir el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) en un veintidós por ciento. Según reportó la fuente original, el líder de Izquierda Unida acusó a la Comisión Europea, compuesta mayoritariamente por conservadores, de priorizar el aumento del gasto militar, una estrategia que, según indicó, también defienden partidos como PP y Vox.

El dirigente criticó la postura de quienes abogan por relajar las normativas europeas en materia de sanidad, medio ambiente y control de calidad alimentaria para adaptarse al nuevo escenario comercial que el tratado de la UE con Mercosur traería consigo. Según expuso Valero, esa propuesta supondría un retroceso en las garantías públicas europeas.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la Proposición No de Ley presentada por Sumar buscará impedir la ratificación provisional del tratado, en un contexto en el que el acuerdo enfrenta tanto protestas sociales como recursos legales ante el Tribunal Superior y el Tribunal de Justicia Europeo. La iniciativa pretende defender la coherencia entre la política comercial y los objetivos de la transición agroecológica, con énfasis en garantizar los derechos del campesinado y la supervivencia de la soberanía alimentaria como base de la autonomía estratégica de Europa. Según Valero, la soberanía alimentaria resulta esencial tanto para la autonomía política como económica del continente.

El parlamentario consideró que defender los intereses rurales implica tanto rechazar el acuerdo con Mercosur como oponerse a los recortes en la PAC decididos por la Unión Europea. En ese sentido, remarcó que gran parte del mundo rural andaluz se juega el futuro frente a un tratado que, según sus declaraciones recogidas por el medio original, podría erosionar el empleo y el arraigo social en las comunidades agrícolas.

Finalmente, la intervención de Valero dejó en evidencia la preocupación sobre la compatibilidad de este pacto con los objetivos de sostenibilidad y cohesión social en Andalucía. Argumentó que la aprobación y aplicación del acuerdo con Mercosur generaría desequilibrios a nivel territorial y social en la región, por lo que afirmó la necesidad de fortalecer las políticas europeas que defienden la producción local, el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria, según consignó el medio.