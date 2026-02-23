Agencias

Ucrania asegura haber "restaurado el control" desde enero en más de 400 kilómetros cuadrados de territorio

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este lunes haber "restaurado el control" en más de 400 kilómetros cuadrados de territorio en la zona sur del país desde enero, en el marco de la guerra desatada por la orden de invasión firmada el 24 de febrero de 2022 por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El jefe del Ejército ucraniano, Oleksander Sirski, ha afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que desde finales de enero "se ha restaurado el control en más de 400 kilómetros cuadrados de territorio y ocho localidades en dirección a Oleksandrivka", sin especificar si todas estas zonas estaban ocupadas por Rusia o eran zonas en disputa.

"Nuestros soldados no solo aguantan en defensa, sino que operan con éxito a la ofensiva", ha destacado. "Nuestro plan sigue sin cambios. Cumplir las tareas preservando al máximo la vida de nuestros defensores, reforzar las capacidades defensivas y aumentarlas en cada sección en el frente. Trabajamos de forma sistemática y coherente para liberar la tierra ucraniana", ha sostenido.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en el este de Ucrania, si bien el epicentro de los progresos se sitúa en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

EuropaPress

