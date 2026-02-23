Primeras palabras de Pablo Alborán tras confirmarse su relación con Juan Sesma: "Siempre estoy feliz"

Durante la celebración del vigésimo séptimo cumpleaños de Juan Sesma, el modelo compartió imágenes en las redes sociales donde se dirigía a Pablo Alborán como “mi novio” por primera vez, lo que puso fin a varias semanas de especulación en torno a su relación. Estas publicaciones, que mostraron complicidad y cercanía entre ambos, oficializaron el vínculo sentimental entre el cantante malagueño y el joven navarro. A raíz de la visibilidad que generaron estas imágenes, Pablo Alborán se pronunció públicamente sobre el tema. Según informó Europa Press, el artista declaró tras un concierto en Madrid que atraviesa una etapa plena, expresando: “Siempre estoy feliz”.

El medio Europa Press detalló que Alborán realizó estos comentarios después de su actuación junto a Malú en la plaza de toros de Las Ventas, donde el cantante participó en el primero de los siete conciertos programados por la artista en ese recinto. Este evento marcó una inesperada reaparición de Alborán en público tras difundirse la noticia de que está enamorado nuevamente. Interrogado acerca de su relación con Juan Sesma, el cantante respondió que “todo bien, todo bien”, mostrando tranquilidad y prefiriendo no ofrecer detalles específicos sobre su noviazgo.

Tal como publicó Europa Press, esta confirmación pública de la relación representa un giro respecto a la discreción que Alborán ha mantenido históricamente acerca de su vida privada. Recientemente, durante su visita al programa ‘La Revuelta’ presentado por David Broncano, Alborán ya había insinuado su felicidad sentimental, manifestando que se encuentra en un buen momento tanto a nivel emocional como sexual y asegurando: “Todo me va súper bien”. Además, subrayó la importancia de la confianza en su actual etapa, ejemplificando que ahora disfruta de una rutina sencilla, como cocinar en pijama, y destacando la mezcla de amor, amistad y hábitos compartidos en la pareja.

Europa Press señaló que, hasta ese momento, el cantante evitó mencionar el nombre de Juan Sesma. Sin embargo, tras varios meses desde el inicio de la relación y al margen de la exposición mediática, la pareja optó por dar un paso al frente y hacer oficial su historia de amor coincidiendo con la celebración personal de Sesma. El modelo publicó varias fotografías junto al intérprete de “Solamente tú”, imágenes en las que ambos se mostraron sonrientes y relajados.

El medio informó que, en sus recientes intervenciones públicas, Alborán ha optado por no ofrecer detalles adicionales sobre su vida personal, manteniendo parte de su habitual reserva ante los medios. Sin embargo, la oficialización de la relación y sus declaraciones sobre la felicidad y la confianza que experimenta junto a Juan Sesma han captado la atención tanto de sus seguidores como de la prensa del espectáculo en España, sentando un precedente en la actitud pública del cantante respecto a su esfera privada.

En el entorno de la música y el entretenimiento, este cambio ha sido observado debido al impacto que tiene la figura de Pablo Alborán, quien previamente había mostrado reticencia a compartir cuestiones de su vida íntima. La aparición junto a Malú en el escenario principal de Las Ventas y la posterior atención mediática en torno a su vínculo sentimental han significado una nueva fase en la exposición del artista ante el público y los medios, según reportó Europa Press.

El tratamiento mediático de la relación también ha involucrado la respuesta discreta de Alborán respecto a su pareja, limitándose a remarcar el estado de felicidad en el que se encuentra. Según consignó Europa Press, tanto el cantante como el modelo habían mantenido su romance fuera del foco mediático durante meses antes de decidir oficializarlo coincidiendo con una celebración personal. Este gesto ha sido interpretado como una señal de confianza y estabilidad dentro de la pareja.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la secuencia de los hechos —la oficialización en redes sociales, el reconocimiento público de la relación y la aparición conjunta en eventos musicales de relevancia— sostiene una narrativa distinta a la habitual discreción del cantante. Ahora, la pareja comparte abiertamente su relación, aunque ambos insisten en mantener un equilibrio entre la vida pública y el resguardo de su intimidad.