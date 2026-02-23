Montero espera que la "sensatez se imponga" y Trump "retire" sus aranceles tras la resolución del Supremo

La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se refirió al impacto de la política arancelaria de la Administración de Estados Unidos durante un encuentro informativo en Grazalema, Cádiz. Según publicó Europa Press, Montero destacó que, tras la reciente resolución del Tribunal Supremo estadounidense que rechaza la estrategia comercial impulsada por el presidente Donald Trump, resulta esencial que prevalezca el entendimiento y se retire la imposición de aranceles, en vez de aumentar las tensiones mediante respuestas comerciales.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la vicepresidenta valoró de forma positiva la separación de poderes en Estados Unidos, la cual, en su opinión, ha permitido que el Supremo constate la inexistencia de justificaciones técnicas sólidas para los gravámenes aplicados por el Ejecutivo estadounidense. Montero señaló que tales medidas, calificadas como "injustas" por el alto tribunal, se habían decidido a través de procedimientos que consideró discutibles desde el punto de vista legal y normativo.

Europa Press consignó que, a pesar de esa resolución judicial, el presidente Trump anunció la decisión de incrementar los aranceles globales del 10% al 15% como respuesta directa al dictamen del Supremo. Montero mencionó que habría sido deseable que el Gobierno estadounidense actuara retirando los aranceles en cuestión. "Ya vamos viendo cómo se comporta Donald Trump y el Gobierno de Estados Unidos ante una cuestión de este tipo", afirmó, y añadió que las respuestas habituales del ejecutivo norteamericano tienden a recrudecer la política rechazada, lo que a su juicio solo contribuye a intensificar los conflictos comerciales y judiciales.

La vicepresidenta remarcó, según recogió Europa Press, que la multiplicación de medidas arancelarias por parte de Estados Unidos provocará un incremento de las denuncias en los tribunales internacionales, lo que podría traducirse en mayores limitaciones jurídicas para las iniciativas comerciales impulsadas desde la Casa Blanca. Montero advirtió que si el Gobierno estadounidense continúa por esa senda, los tribunales contarán con más fundamentos para paralizar las acciones que, a su juicio, se están realizando mediante procedimientos poco ortodoxos, situación señalada incluso por la máxima instancia judicial de ese país.

En el contexto más amplio, Montero utilizó esta coyuntura para insistir en la importancia del diálogo como mecanismo de resolución de disputas internacionales. De acuerdo con Europa Press, subrayó la necesidad de recurrir a la diplomacia como vía preferente tanto para la superación de desacuerdos comerciales como en conflictos armados, citando la situación en Ucrania y la Franja de Gaza como ejemplos donde el entendimiento y la negociación deben prevalecer sobre la imposición de la fuerza o de medidas unilaterales.

La ministra agregó que, aunque la coyuntura indica que será necesario un esfuerzo sostenido para abrir paso al diálogo, la fórmula del entendimiento gubernamental y el respeto a los procedimientos diplomáticos ofrece la única alternativa sostenible para gestionar las diferencias entre estados. Según publicó Europa Press, Montero finalizó su intervención resaltando el papel pedagógico que instituciones y responsables públicos deberán desempeñar para defender la vía diplomática y frenar la escalada de litigios en instancias judiciales internacionales.