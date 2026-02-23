Moeve, líder europeo de su sector en el ranking de sostenibilidad de S&P por tercer año consecutivo

Moeve ha repetido por tercer año consecutivo como líder europeo de su sector, y tercera a nivel mundial, en el ranking de S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA).

En un comunicado, la energética, que logró una calificación de 76 sobre 100, señaló que el ranking pone así en valor su excelencia en la gestión climática, en la cadena de suministros y de riesgos y crisis, además de su ética empresarial y su estrategia fiscal.

Además, también han contribuido otros atributos, como la transparencia, que se materializa en su Informe de Gestión Integrada (IGI) que recoge anualmente el desarrollo de todas sus iniciativas, mostrando el desempeño detallado de los objetivos en materia de sostenibilidad, entre los que se encuentran el impulso a la economía circular y la captación responsable de agua.

La directora financiera y de Estrategia y Sostenibilidad de Moeve, Carmen de Pablo, destacó que este ranking "confirma el compromiso de la compañía con la sostenibilidad".

"Moeve orienta su futuro a la transición energética, manteniéndose en los puestos más altos de los ratings independientes a nivel internacional. Aún tenemos camino por delante, pero estas evaluaciones nos dan más energía si cabe para seguir avanzando con rigor, mejorando al mismo tiempo nuestra competitividad y acompañando a nuestros clientes en su descarbonización", dijo.

En otras evaluaciones, la energética mantiene el liderato mundial en su sector por cuarto año consecutivo en el ranking ESG de plataforma Clarity AI, mientras que también ha sido reconocida en la posición de Liderazgo en dos clasificaciones de la agencia 'CDP'.

Tanto en CDP Climate como en CDP Water, el grupo dirigido por Maarten Wetselaar logra la máxima nota de su sector (A-) reconociendo su estrategia en gestión de clima y agua, respectivamente.

Por último, destaca también que tanto la energética como su división Moeve Chemicals ostentan la Medalla de Platino de EcoVadis, que las posiciona dentro del 1% entre 50.000 entidades con mejores resultados a nivel mundial en sostenibilidad.

Además, también Moeve Chemicals acaba de recibir el Premio Nacional de Industria al Impacto Ambiental, Social y de Gobernanza por su proyecto Track and Trace.

RESPALDO A SU HOJA DE RUTA.

El grupo indicó que las calificaciones y reconocimientos obtenidos suponen "un respaldo" a su hoja de ruta a 2030 'Positive Motion', que coloca "la sostenibilidad en el centro de su estrategia corporativa y el talento como motor de su transformación".

En el primer ámbito, la compañía ha superado el objetivo que se había marcado en gestión de agua dulce, reduciendo un 21% su captación en zonas de estrés hídrico con respecto al año 2019. De cara a 2028, la meta será reducirla hasta un 25% con respecto al mismo año, pero involucrando a toda la compañía a nivel global.

En lo que respecta a talento, y tras superar su compromiso de que al menos el 30% de las posiciones de liderazgo estén siendo ejercidas por mujeres, Moeve se marca la aspiración de avanzar hasta el 40% en 2030.