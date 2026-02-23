Miguel Ángel Revilla vuelve a la carga contra el Rey Juan Carlos: "El que se ha fugado a Dubai"

Durante un acto en la Facultad de Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid, Miguel Ángel Revilla reconoció que, pese al tiempo transcurrido, no ha recibido notificación alguna de la demanda por supuesta difamación anunciada por los abogados del rey emérito Juan Carlos I. En el evento, el expresidente cántabro abordó nuevamente su distancia y opinión crítica hacia la conducta del exmonarca, además de profundizar en sus razones para no dar un paso atrás en sus declaraciones. Según detalló el medio, la acción judicial que se esperaba contra Revilla se ha demorado más de seis meses desde su anuncio, lo que ha generado comentarios del político en torno a la incertidumbre y la falta de información al respecto.

De acuerdo con lo publicado, el propio Revilla expuso ante la audiencia que la demanda estaba relacionada con manifestaciones públicas realizadas por él entre 2022 y 2025, donde afirmó que el exjefe de Estado era "un evasor fiscal" y poseía "mucho dinero fuera de España." Además, el político expresó que sus palabras reflejaban una "desilusión" personal causada por el comportamiento del monarca, enfatizando el impacto de sus declaraciones y los motivos de la posible acción legal. Según consignó el medio, Revilla puntualizó que su situación se vio condicionada por la eliminación del aforamiento en Cantabria, medida tomada durante su gestión y que, según sus palabras, ahora conlleva consecuencias directas en procesos judiciales como el que enfrenta.

"Como sabéis, el que se ha fugado a Dubái me ha demandado. Me pide 50.000 euros por decir que es un evasor fiscal, que tiene mucha pasta fuera, y que nos ha desilusionado, por lo menos a mí, porque me han mandado al Juzgado número 13 de Santander", expresó Revilla durante la intervención citada por el medio. También remarcó que su costumbre ha sido denunciar hechos que considera injustos "pero con pruebas y sin insultar", matizando que solo llama “corrupto” a alguien cuando existe una condena y defendiendo que la transparencia y la rendición de cuentas deben aplicarse también en figuras públicas.

En otro tramo de su exposición, Revilla aludió al prolongado silencio institucional sobre la tramitación de la demanda. Describió su rutina diaria revisando el buzón a la espera de la notificación judicial, frase que reforzó el tono de espera e incertidumbre: "La demanda no ha llegado, no me han dicho nada. Llevo meses abriendo el buzón a ver si está la papela allí, todos los días bajo", dijo. Añadió una reflexión sobre el proceso legal abierto: "No se me puede tener en vilo todos los días, o p'alante, o p'atrás ¿no? Digo yo".

Según reportó el medio, el exmandatario cántabro reiteró con firmeza su decepción personal hacia Juan Carlos I, a quien consideró una figura que no ha ejercido el ejemplo que se espera de quienes ostentan un liderazgo en la vida pública. "Yo ya le he perdido el respeto porque para mí ha sido una decepción. Aquel que tiene que dar ejemplo a los demás, su vida en los últimos tiempos deja mucho que desear. Yo no puedo consentir que un hombre que lo tenía todo, pues hombre agradécelo, compórtate, tienes una vida de lujo. Y luego ya que te dediques a hacer otras cosas pues cualquier persona normal no se puede callar", manifestó Revilla según relató el medio.

Durante la conferencia, el expresidente también estableció diferencias entre la conducta del rey Felipe VI y la de su padre, el rey emérito. Según publicó el medio, Revilla planteó que observa al actual monarca más próximo al carácter de su madre y alejado de las polémicas que han rodeado a Juan Carlos I. "Tira más a la madre, es más serio, y no le veo haciendo estas cosas del padre, no le veo parecido a él. Él ha cortado amarras con el padre", destacó Revilla en su intervención sobre la ruptura en el estilo y conducta dentro de la Familia Real.

Revilla también hizo alusión a su paso por la presidencia de Cantabria, recordando que durante su mandato eliminó el aforamiento para los cargos públicos en la comunidad, una política que describió como un acto de transparencia, aunque hoy reconoce que implica exponerse a demandas como la anunciada por el rey emérito. Según consignó el medio, el exdirigente defendió que su posicionamiento público suele fundamentarse en hechos probados y que no basa sus críticas en insultos, sino en argumentos y pruebas documentales cuando se trata de señalar comportamientos reprobables.

A lo largo del acto académico, Revilla reafirmó el carácter irreversible de su postura frente al exmonarca y subrayó que se mantiene receptivo a cualquier desarrollo judicial. Explicó que la demanda, que se basaría en vulneración del honor y presunta difamación, forma parte de un contexto más amplio donde la vida pública está sometida al escrutinio y a las críticas fundamentadas, especialmente cuando se trata de figuras que han ostentado responsabilidades institucionales de máximo nivel.

El exmandatario cántabro utilizó la tribuna universitaria para insistir en su visión sobre la necesidad de ejemplaridad y responsabilidad en las altas esferas de la sociedad, reiterando el distanciamiento que mantiene respecto a Juan Carlos I y a los actos del pasado que han generado controversia nacional. Temáticas vinculadas a la ética y la obligación de rendir cuentas en la vida pública formaron parte central de su intervención, aspecto que, según detalló el medio, fue recibido con atención entre quienes asistieron a la conferencia.