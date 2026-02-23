Merz pide "aumentar la presión" sobre Rusia y denuncia la "barbarie" de Moscú por la invasión de Ucrania

Durante un foro organizado por la Fundación Konrad Adenauer, el canciller alemán Friedrich Merz advirtió que las intenciones militares de Rusia podrían extenderse más allá de Ucrania. Según publicó la agencia de noticias DPA, Merz afirmó que las amenazas emitidas por Moscú y las provocaciones en los países bálticos, junto con incidentes híbridos en distintas partes de Europa, reflejan una estrategia que va más allá del conflicto iniciado en febrero de 2022. En este contexto, el dirigente enfatizó que la presión internacional sobre el Kremlin debe aumentar si se pretende frenar la ofensiva rusa.

El medio DPA detalló que Merz advirtió que solamente una presión sostenida y creciente conseguirá que Moscú considere los costos de continuar la guerra como inasumibles. En palabras del canciller, “esta guerra solo terminará cuando Rusia ya no vea sentido en continuarla. Cuando Rusia ya no pueda esperar obtener más ganancias territoriales, cuando los costes de esta locura se hayan vuelto simplemente demasiado altos”. El jefe del gobierno alemán defendió la necesidad de elevar el precio de la agresión rusa para desincentivar los objetivos de expansión territorial que, de acuerdo con sus declaraciones, persigue el liderazgo ruso actual.

De acuerdo con DPA, Merz insistió en que Alemania y la comunidad internacional no deben caer en la inacción al tener plena conciencia de los riesgos actuales. Subrayó la importancia de evitar cualquier error que consista en reconocer la gravedad de la situación, pero sin dar una respuesta concreta. Según el canciller, este es un momento decisivo para la política europea frente a Rusia. En relación con esto, reiteró el compromiso del gobierno alemán con el respaldo continuado a Ucrania, tanto en el terreno civil como militar.

El canciller describió la campaña rusa como una muestra de “barbarie”, denunciando una indiferencia, por parte del régimen de Moscú, hacia la vida humana y los derechos fundamentales. DPA recogió la declaración de Merz, donde sostuvo que “nadie debería tener ninguna duda sobre el régimen y la barbarie con los que nos enfrentamos estos años por parte de Rusia”. El líder alemán considera que el gobierno dirigido por Vladimir Putin se ha adentrado en niveles alarmantes de violencia sistemática.

Merz puntualizó, según consignó el medio alemán, que rendirse o ceder ante las exigencias rusas no detendría la campaña de Putin, pues los objetivos del Kremlin no se circunscriben exclusivamente a Ucrania. Destacó que la seguridad en Europa, incluyendo países como Alemania y los estados bálticos, se encuentra en juego ante los métodos utilizados por Moscú, que incluyen desde intervenciones militares directas hasta operaciones híbridas y campañas de desinformación.

Desde el inicio del conflicto, Alemania ha suministrado a Ucrania apoyo civil bilateral por casi 40.000 millones de euros y ayuda militar por más de 50.000 millones, informó DPA. Merz reiteró en el foro que el gobierno germano continuará colaborando con Kiev con el propósito de enfrentar los desafíos derivados de la invasión.

El foro tuvo lugar en vísperas del segundo aniversario del ataque ruso contra Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022 por orden de Vladimir Putin. En ese escenario, la postura del gobierno alemán, representada por Merz, consiste en incrementar las medidas que eleven el costo de la agresión rusa, tanto en términos políticos como económicos.

DPA reportó que el canciller también criticó la aparente indiferencia del actual gobierno ruso ante las sanciones y condenas internacionales. No obstante, insistió en que la presión conjunta de los países occidentales seguirá siendo un mecanismo clave para disuadir futuras expansiones por parte del Kremlin.

Las declaraciones de Merz en el evento de la Fundación Konrad Adenauer se produjeron en un contexto donde diversas naciones europeas observan con atención el desarrollo de la guerra en Ucrania y los posibles escenarios que podrían derivarse de una extensión del conflicto. El dirigente alemán declaró que escuchar las amenazas y ver las provocaciones en el entorno europeo exige una respuesta clara y sostenida, poniendo especial énfasis en la necesidad de la unión internacional ante la hostilidad del gobierno ruso.

A través de sus intervenciones, y de acuerdo con lo recogido por la agencia DPA, Merz reafirmó la prioridad de una acción diplomática y económica alineada, dirigida a aumentar el costo de la invasión y demostrar que la comunidad internacional se mantiene vigilante y unida ante las estrategias de Moscú. El canciller recalcó que solo así será posible frenar el avance ruso y proteger tanto a Ucrania como al conjunto del continente europeo frente a nuevas amenazas.