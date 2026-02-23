Lolita Flores celebra su Gran Cruz de Alfonso X El Sabio con una fiesta íntima junto a sus seres queridos

Según relató Elena Furiase tras el reencuentro con su madre, la familia Flores se reunió en Madrid para celebrar la obtención de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio por parte de Lolita Flores, un galardón concedido por el Gobierno en reconocimiento a su trayectoria en la música y la interpretación. Tal como detalla el medio de referencia, la artista reunió a sus seres más cercanos en su domicilio del centro de la capital, acompañada por su círculo íntimo, incluidos su hija Elena, el marido de esta, Gonzalo Sierra, y sus nietos Noah y Nala. El homenaje, que originalmente tuvo lugar en un acto oficial, fue motivo de orgullo y emoción para la artista y su familia, que optaron por festejar la distinción mediante un encuentro privado.

De acuerdo con la información publicada, la imposibilidad de Lolita para asistir personalmente a la ceremonia oficial, presidida por Pedro Sánchez, se debió a sus compromisos profesionales vinculados a una función teatral en A Coruña. En ese contexto, Elena Furiase recibió el galardón en representación de la cantante y manifestó que “estábamos celebrándolo con amigos, compañeros de la profesión y nada, ella no pudo ir porque estaba trabajando con la función de teatro y nada, pues me tocó a mí ir en su lugar y hombre, pues muy orgullosa de ella y muy agradecida. Le dio muchísima pena no ir y hoy lo hemos celebrado aquí y la verdad es que está muy bien, muy contenta. Es una ocasión muy bonita para juntarnos y para celebrarla a ella sobre todo”.

El evento en Madrid permitió a la familia Flores conmemorar en un ambiente cercano el premio otorgado a Lolita, mientras la ausencia de su hermana Rosario resultó notable durante el encuentro. Como publicó la misma fuente, Rosario Flores tenía compromisos artísticos y participó en un concierto en Las Ventas junto a la cantante Malú, interpretando una de las canciones de la autora de 'Aprendiz'. Tras su actuación, Rosario expresó: “Para mí es un honor cantar con ella, es una pedazo de artista. Así que yo la quiero mucho, somos muy amigas de toda la vida, así que... ¡De toda la vida! Bueno, ella se merece todo, así que muchísimas gracias, estoy muy contenta”.

En relación al galardón recibido por su hermana, Rosario manifestó al medio: “Se lo merece porque lleva muchísimos años. Ya ilustrísima, excelentísima, imagínate, es mi hermana Lolita”. Añadió que esta distinción fue recibida con alegría por toda la familia: “Y la verdad que para ella ha sido, pues, una noticia maravillosa. Y para toda la familia, claro que sí”.

El medio también reportó que, mientras compartía su satisfacción por el reconocimiento familiar, Rosario Flores se refirió al momento personal que atraviesa, esperando convertirse pronto en abuela. Explicó: “Eso es lo mejor del mundo. Mi hija está muy bien, todo va muy bien. Estoy feliz de la vida. Nos vemos en los conciertos este verano, que estoy con mi 'universo de ley', así que cantando y bailando para todo mi gente”.

La entrega de la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio a Lolita Flores implica la consolidación institucional de una carrera artística prolongada y polifacética, que abarca el mundo de la canción y la interpretación. Según consignó la fuente citada, el reconocimiento público se mantiene como un valor significativo para la familia, que optó por compartir la ocasión en un entorno privado, demostrando el aprecio y orgullo por el legado cultural de la galardonada.

Lolita Flores, al reunir a su familia y allegados, dio cuenta de la importancia que atribuye a lo colectivo y familiar dentro de los logros de su vida profesional. El medio remarcó que la reunión no solo funcionó como una celebración, sino también como muestra de la continuidad de tradiciones y vínculos familiares en torno a momentos clave de su historia.

La ausencia de Rosario en el acto familiar de Madrid fue compensada por las expresiones públicas de afecto y reconocimiento hacia Lolita, así como por su participación en el escenario junto a Malú, lo que, de acuerdo al medio, evidencia la presencia constante del apoyo recíproco entre miembros de la familia Flores, aun en escenarios separados.

A lo largo de su carrera, Lolita Flores ha sido una figura relevante en la cultura española, y el reciente homenaje del Gobierno con la entrega de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio refuerza su posición y el significado de su biografía artística. Tal como publicó la fuente, las declaraciones de sus familiares reflejan la combinación de satisfacción personal, sentimiento de pertenencia y arraigo cultural compartido por distintas generaciones.

La celebración en Madrid reunió distintas vivencias ligadas al éxito profesional y a la vida familiar, con la presencia de hijos y nietos en la casa de Lolita, reforzando el sello intergeneracional de la familia. Según detalló la publicación, ese ambiente íntimo permitió simbolizar el valor personal y colectivo de un reconocimiento público que trasciende el acto institucional y se integra en la historia particular de los Flores.

El evento forma parte de una serie de homenajes y reconocimientos que ponen de relieve la trayectoria de Lolita Flores y su influencia en la cultura nacional, en la música y en la interpretación teatral y audiovisual. Las palabras de Elena Furiase y Rosario Flores, recogidas por el medio, subrayan la continuidad de vínculos y la transmisión del legado artístico y afectivo de la familia, ante hechos que marcan hitos en la memoria familiar y pública.