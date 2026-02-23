Llega una patera con 14 migrantes a Formentera

Las autoridades intervinieron cerca de la costa de Es Ram, en la isla de Formentera, durante la madrugada, donde una embarcación que transportaba a catorce personas procedentes del norte de África fue interceptada por miembros de la Guardia Civil. Según detalló la Delegación del Gobierno en Baleares, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 3:50 horas de este lunes, en un operativo que contó con la participación de las fuerzas de seguridad locales.

De acuerdo con el informe proporcionado por la Delegación del Gobierno en Baleares, la embarcación, identificada como patera, llevaba a bordo a personas de origen magrebí que habían cruzado el Mediterráneo hasta la costa española. El dispositivo se activó tras detectar la presencia de la embarcación cerca de la costa de Es Ram, uno de los puntos de la isla de Formentera.

Según consignó el medio, la Guardia Civil llevó a cabo el operativo de intercepción, asegurando a las catorce personas y comprobando su procedencia. Las autoridades de Baleares confirmaron la actuación del cuerpo de seguridad, así como la posterior puesta en marcha del protocolo habitual en estas situaciones para la atención de los migrantes.

La llegada de embarcaciones de este tipo se inscribe en el marco de flujos migratorios que tienen como destino las Islas Baleares, donde las fuerzas de seguridad mantienen operativos para detectar y auxiliar a aquellas personas que arriban en condiciones irregulares. Las fuentes oficiales indicaron que la actuación se desarrolló en horas de la madrugada, lo que responde a los horarios habituales en los que suelen presentarse este tipo de arribos.

La policía identificó a los ocupantes de la embarcación como personas procedentes del norte de África, concretamente de origen magrebí. Según informó la Delegación del Gobierno en Baleares, los migrantes quedaron bajo custodia y atención humanitaria, tal como establece el protocolo para estos casos. Las autoridades contactaron con los servicios sanitarios y de atención social para evaluar y atender el estado de los afectados.

El operativo incluyó la participación de la Guardia Civil de Formentera, que trasladó a los migrantes a dependencias policiales, cumpliendo con los procedimientos establecidos para la identificación y posible tramitación administrativa de los recién llegados. Según publicó la Delegación del Gobierno en Baleares, tras el registro y la asistencia inicial, las personas a bordo de la patera serán informadas de sus derechos y del proceso legal que se iniciará tras su llegada a territorio español.

En los últimos meses, la llegada de embarcaciones tipo patera con migrantes a las costas de Baleares ha obligado a reforzar los dispositivos de vigilancia y de respuesta rápida por parte de las autoridades. El fenómeno ha llevado a un refuerzo de la cooperación entre instituciones policiales, marítimas y de protección civil en la zona.

La Delegación del Gobierno en Baleares confirmó que la detección de la embarcación respondió a los sistemas de vigilancia marítima y a la colaboración de diferentes cuerpos de seguridad. Una vez identificada la patera, la Guardia Civil procedió a tomar el control de la situación para garantizar la seguridad de las personas a bordo y la correcta aplicación de los protocolos de actuación previstos.

Las autoridades no han reportado incidentes graves ni necesidades médicas urgentes entre los migrantes en el momento de la interceptación, según recogió la Delegación del Gobierno en Baleares, aunque los servicios sanitarios revisaron el estado de salud de todos los migrantes tras su llegada.

La isla de Formentera, pese a su tamaño y geografía, se ha convertido en uno de los destinos de entrada para migrantes que intentan alcanzar suelo europeo tras cruzar el Mediterráneo desde el norte de África. La vigilancia costera y la rápida intervención de la Guardia Civil han sido elementos clave en la gestión de este tipo de llegadas, destacaron fuentes oficiales.

Tal como consignó la Delegación del Gobierno en Baleares, en cada actuación de este tipo se siguen procedimientos específicos para identificar a los migrantes, atender sus necesidades básicas y trasladarlos a instalaciones adecuadas mientras se determina su situación legal en España. Las autoridades continúan desplegando dispositivos preventivos y de respuesta ante la previsión de nuevas llegadas a la isla y el resto del archipiélago.