La presidenta encargada de Venezuela anuncia nuevos nombramientos para reforzar la política exterior

Al abordar el impacto institucional de los recientes cambios en la política exterior de Venezuela, Delcy Rodríguez, presidenta encargada, comunicó la designación de Oliver Blanco y Andrea Corao Faria en nuevos cargos clave, junto a la incorporación de Rander Peña, en una estrategia orientada a diversificar alianzas internacionales y fortalecer la representación del país en escenarios globales. De acuerdo con la información publicada por el medio que reporta estas designaciones, estos movimientos buscan responder a la coyuntura política y la necesidad de construir confianza tanto a nivel interno como externo.

Según informó el medio, Oliver Blanco asumirá la viceministría para Europa y América del Norte. En un comunicado, Blanco expresó que acepta esta responsabilidad con especial atención al contexto político actual de Venezuela. Declaró: “No milito en el partido del Gobierno y, por eso, valoro esta decisión, que expresa la posibilidad de abrir espacios a distintas visiones al servicio del país y que se inscribe en la vocación y liderazgo que ha mostrado la presidenta encargada de promover la unidad nacional en un momento donde la construcción de confianza es central para definir nuestro futuro”. Tal como publicó el medio, la trayectoria de Blanco incluye funciones como director de Comunicaciones en la Asamblea Nacional de Venezuela y militancia en Acción Democrática, así como asistencia a Henry Ramos Allup, actual secretario general de esa formación política de tendencia socialdemócrata.

De acuerdo con el mismo medio, Delcy Rodríguez informó en redes sociales que Andrea Corao Faria será la nueva viceministra para Asia, Oriente Próximo y Oceanía. Hasta este anuncio, Corao Faria cumplía funciones como responsable de la viceministría para Europa y América del Norte. El reporte señala que las autoridades consideran que su experiencia y dedicación contribuirán a fortalecer la diplomacia venezolana con países que mantienen relaciones estratégicas con el país sudamericano.

En la misma línea de renovación, el medio detalló el nombramiento de Rander Peña, quien hasta ahora dirigía la secretaría general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), como nuevo viceministro para Comunicación Internacional. Peña reemplazará a Camilla Fabri de Saab. El periódico recuerda que Fabri de Saab es esposa de Alex Saab, quien ha sido señalado como presunto testaferro del expresidente Nicolás Maduro.

La reestructuración alcanza otras áreas: la vacante en la viceministría para América Latina queda en manos de Mauricio Rodríguez, quien anteriormente ocupó la titularidad del Ministerio de Comunicación e Información y se desempeñó como encargado de negocios de la representación venezolana en España. Según consignó el medio, este cargo diplomático está por debajo del rango de embajador, pero implica funciones clave en la relación bilateral entre ambos países.

Los recientes anuncios han tenido como eje la diversificación de las alianzas internacionales de Venezuela, así como el impulso de la unidad nacional al incorporar figuras con antecedentes en partidos opositores o sin afiliación oficialista, como es el caso de Oliver Blanco, interpretación emanada de sus propias declaraciones citadas por el medio. Además, la rotación de funcionarios en áreas estratégicas evidencia una apuesta por renovar la representación del país ante regiones con relevancia creciente para la política exterior venezolana.

Los analistas políticos consultados por el medio observaron que estos cambios responden a la búsqueda de legitimar la presidencia interina y de fortalecer los canales diplomáticos con actores internacionales después del período de tensiones políticas recientes. Además, la asignación de cargos a exmiembros de partidos distintos al oficialismo es vista por algunos sectores como un gesto de apertura, mientras que la permanencia de figuras identificadas con el oficialismo, como Rander Peña, sugiere el objetivo de mantener la cohesión en el núcleo gubernamental.

El medio también reportó que la agenda internacional de Venezuela incluye la consolidación de relaciones estratégicas con países de Asia y Medio Oriente, que han ganado un papel prioritario debido a sus vínculos económicos y políticos en las últimas décadas. En este sentido, la gestión de Andrea Corao Faria al frente de la viceministría para Asia, Oriente Próximo y Oceanía se enmarca en un contexto de potenciación de la cooperación sur-sur y la búsqueda de nuevos socios comerciales, lo cual ha sido un eje central de la política exterior venezolana según la información proporcionada en los canales oficiales.

Según publicó el medio, la sustitución de Camilla Fabri de Saab al frente de la comunicación internacional se produce tras una etapa marcada por la controversia en torno a la figura de Alex Saab. Además, la nueva designación de Rander Peña representa una continuidad de perfiles con amplia experiencia dentro del oficialismo, lo que el medio interpreta como una estrategia para controlar los mensajes institucionales internacionales y reforzar la posición de Venezuela ante organismos multilaterales y foros regionales.

En redes sociales, representantes políticos y ciudadanos han reaccionado a los anuncios realizados por Delcy Rodríguez, destacando la importancia de estos movimientos dentro de la actual coyuntura nacional, caracterizada por incertidumbre política y la necesidad de estabilizar la posición de Venezuela ante la comunidad internacional. El medio reportó que los cambios serán implementados de inmediato, conforme a los anuncios oficiales. La agenda de próximos encuentros diplomáticos y declaraciones sobre nuevos acuerdos bilaterales se dará a conocer en los siguientes días, según han confirmado fuentes oficiales citadas por el medio.

La reestructuración en las áreas diplomáticas tiene como trasfondo la intención de recuperar la confianza en las instituciones de la política exterior y demostrar una apertura hacia la construcción de consensos amplios, según las declaraciones recogidas por el medio. En esa línea, los funcionarios recientemente nombrados iniciarán sus funciones con el objetivo de fortalecer relaciones internacionales, diversificar alianzas y facilitar el diálogo con distintos actores internacionales en un entorno global marcado por desafíos crecientes para la diplomacia venezolana.