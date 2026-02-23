La AEV rechaza un congreso a celebrar en Ciudad Real que cuestiona la seguridad de las vacunas y las vincula con autismo

La Asociación Española de Vacunología (AEV) ha mostrado su "profunda preocupación" y rechazo ante la próxima celebración, en Ciudad Real, de un congreso que cuestiona la seguridad de las vacunas y las vincula con el autismo, relación que la comunidad científica internacional ha descartado de forma concluyente desde hace más de dos décadas.

Esta organización, que ha asegurado que, ante la cita prevista para este 28 de febrero, ya se dirigió por escrito a la Consejería de Sanidad de la Junta y al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) para exigir su suspensión, ha reiterado que la misma pretende difundir mensajes contrarios a la evidencia científica y atentar contra la salud pública.

Este tipo de iniciativas contribuyen a la desinformación y pueden tener consecuencias muy graves para la salud de la población, han continuado desde la AEV, al tiempo que han señalado que, en los materiales promocionales, sus impulsores sostienen que muchas enfermedades raras eran desconocidas hasta que se empezaron a desarrollar los calendarios de vacunación. Además, sus promotores han indicado que existen terapias y tratamientos para revertir el autismo.

ESTOS COMPUESTOS HAN SALVADO 154 MILLONES DE VIDAS EN TODO EL MUNDO

A juicio de la entidad denunciante, estas afirmaciones pueden inducir a error a familias y pacientes, ante lo que ha recordado que las vacunas, en los últimos 50 años, han salvado 154 millones de vidas en todo el mundo. Son los fármacos más seguros que existen y no guardan relación con el autismo, ha insistido.

En este sentido, la AEV ha destacado sobre estos compuestos que, una vez autorizados y en uso, se mantienen múltiples niveles de vigilancia de seguridad mientras se distribuyen, lo que reafirma que su utilización en la población es seguro. Cuestionar sin base científica la seguridad vacunal puede tener consecuencias graves, ha confirmado.

Abundando en la incorrecta vinculación con el autismo, esta asociación ha divulgado que se remonta a un artículo de una revista científica británica publicado en 1998, en el que se establecía falsamente una conexión entre la vacuna contra el sarampión y el desarrollo de este trastorno. Este, que fue manipulado con datos falseados, fue retractado por los editores de la publicación.