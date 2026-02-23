Klopp: "Estoy dispuesto a hacer todo lo que pueda para ayudar a Alemania a conseguir los Juegos Olímpicos"

Durante su reciente participación en eventos vinculados a los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Italia, Jürgen Klopp manifestó su entusiasmo ante la idea de que Alemania pueda albergar una próxima edición de los Juegos Olímpicos y señaló su disposición total para contribuir a este objetivo. El entrenador de 58 años, actualmente director global de fútbol de Red Bull y ex técnico de clubes como Borussia Dortmund, Mainz y Liverpool, declaró su deseo de experimentar la energía y la unidad que, a su juicio, puede generar en el país un evento de tal magnitud. La noticia aparece en el contexto de la candidatura olímpica alemana, que según reportó el medio fuente, cuenta con respaldo tanto social como político.

Klopp aseguró su compromiso total con la candidatura, declarando: “No sé si me necesitan como embajador olímpico. Pero estoy dispuesto a hacer todo lo que pueda para ayudar a Alemania a conseguir los Juegos Olímpicos”. Según publicó la fuente, sus palabras se dieron en el marco de la gala ‘Baile de los Deportes’, donde el entrenador compartió sus opiniones sobre el impacto positivo que el evento podría traer tanto para el deporte local como para el conjunto de la sociedad alemana. Asimismo, señaló las ediciones de 2036, 2040 o 2044 como posibles fechas en la que Alemania podría recibir los Juegos de Verano.

Consultado sobre el significado de una cita olímpica para el país, Klopp comentó: “Me gustaría experimentar lo que esta alegría previa colectiva puede generar en nuestro país. Se trata de un objetivo positivo en un momento en el que no es agradable pensar en el futuro”, según consignó el medio. El entrenador hizo referencia a la situación actual en Alemania y el potencial efecto motivador que, según su visión, traería consigo la organización de unos Juegos Olímpicos, dada la oportunidad de transformar el clima social a través del deporte.

Por su parte, la Confederación Alemana de Deportes Olímpicos (DOSB) avanza con la postulación y, de acuerdo con la misma fuente, esta iniciativa suma cada vez más apoyos en el ámbito político. El organismo espera que la decisión sobre la candidatura quede definida durante el otoño de este año. Christiane Schenderlein, secretaria de Estado de Deportes, declaró al medio: "Nuestro país quiere y necesita estos Juegos. Queremos utilizarlos como un poderoso impulso para el cambio en el deporte. Para una actitud positiva y más coraje y confianza en nuestras propias capacidades". Schenderlein destacó que el Gobierno alemán mantiene una apuesta decidida para lograr que los Juegos se celebren en territorio alemán, defendiendo la utilidad del evento no solo para promover el deporte sino para fortalecer la cohesión social y la autopercepción del país.

El medio detalló que la visión de Klopp coincide con el objetivo de la candidatura, que busca proyectar una imagen de unidad nacional y de avance colectivo. El entrenador, conocido por su liderazgo tanto en el fútbol alemán como internacionalmente, ha sido invitado recientemente a actos relacionados con el movimiento olímpico, lo que refuerza su perfil como una figura de referencia para iniciativas de este tipo.

Tanto las autoridades deportivas como las figuras destacadas del ámbito deportivo alemán consideran que la celebración de unos Juegos Olímpicos se presenta como una oportunidad de transformación. Según informó la fuente, el Gobierno y la DOSB buscan aprovechar la cita para impulsar valores de confianza, coraje y superación dentro de la población alemana. El proceso de candidatura sigue su curso, a la espera de la definición oficial que se tomará en los próximos meses.