Irán subraya que un ataque "limitado" de EEUU sería "un acto de agresión" que provocaría una respuesta "decisiva"

El Gobierno de Irán ha advertido este lunes de que cualquier ataque por parte de Estados Unidos, incluido uno "limitado", sería considerado "un acto de agresión" que derivaría en una respuesta militar "decisiva" de Teherán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pusiera esta opción sobre la mesa si no hubiera avances que le parecieran significativos en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

"No existe tal cosa como un 'ataque limitado'. Un acto de agresión es un acto de agresión", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmarqil Baqaei, quien ha destacado en rueda de prensa que "cualquier Gobierno consideraría eso como un acto de agresión". "En el marco del derecho inherente a la legítima defensa propia, responderíamos de forma firme y decisiva", ha sostenido.

Así, ha reiterado que "ninguna negociación que busque forzar a una parte a lograr un resultado, en este caso Irán, tiene sentido. Hemos dicho en repetidas ocasiones que somos serios y estamos decididos a la hora de seguir el camino diplomático, ya que confiamos en la legitimidad de nuestras posiciones", ha señalado, al tiempo que ha ahondado en que el programa nuclear de Teherán "tiene naturaleza pacífica".

"El carácter y las acciones de los iraníes no van e línea con la rendición", ha manifestado. "Desde la perspectiva del Derecho Internacional, hablar de rendición va en contra de sus principios y normas", ha explicado Baqaei, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias ISNA.

En este sentido, ha puntualizado que Estados Unidos "no puede ignorar las preocupaciones nacionales y de seguridad de Irán" en estas conversaciones, al tiempo que ha hecho hincapié en la necesidad de que las negociaciones deriven en un acuerdo que también sea "beneficioso" para Irán. "La razón, la lógica y la ética dicta que se adopten acciones para retirar cuanto antes las sanciones (a Teherán)", ha insistido.

"El componente principal de un acuerdo es la retirada de las sanciones, lo que debe ser aplicado y operacionalizado por parte de Estados Unidos. A cambio, Irán debe dar pasos claros y específicos para garantizar que su programa nuclear nunca será militarizado o destinado al desarrollo de armamento", ha argüido.

Por ello, ha destacado que "si hay buena voluntad y seriedad en ambas partes en las negociaciones, se pueden esperar resultados". "Espero que mantengamos otra ronda de negociaciones en los próximos días", ha dicho, después de que Omán confirmara que Estados Unidos e Irán mantendrán otra tanda de negociaciones indirectas durante la jornada del jueves.

Por su parte, el jefe del Ejército de Irán, Amir Hatami, ha recalcado este mismo lunes que las tropas iraníes "defenderán la independencia e integridad de Irán hasta su último aliento". "El enemigo debe saber que la nación iraní permanecerá firme y no permitirá que se lleve a cabo ningún plan malicioso", ha explicado.

"Los enemigos afirman que son invencibles, pero eso es falso", ha dicho, según ha informado la cadena de televisión iraní Press TV. "El enemigo cree que estamos en una posición de debilidad y que tiene ventaja, pero se equivoca. El gran Irán no puede ser deglutido. Millones de soldados están preparados para sacrificar su vida por la patria", ha zanjado.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.