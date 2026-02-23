Hugo González aporta en la victoria de los Celtics en la cancha de los Lakers

La octava victoria de los Boston Celtics en sus últimos nueve enfrentamientos como visitantes coincidió con una actuación relevante del español Hugo González, quien contribuyó en ambos lados de la cancha durante el triunfo de su equipo sobre Los Angeles Lakers. De acuerdo con la información proporcionada por el medio de origen, el conjunto de Boston superó a los Lakers en el encuentro correspondiente a la fase regular de la NBA 2025-2026 con un marcador contundente de 89-111.

Según reportó la fuente, Hugo González completó la jornada con cuatro puntos en 14 minutos de juego, acertando dos de sus tres lanzamientos, además de sumar tres rebotes, una asistencia y un robo. El alero madrileño también se ocupó de la defensa contra el esloveno Luka Doncic cuando ambos coincidieron en el parqué, demostrando versatilidad en defensa y aportando a la estrategia de su equipo en un partido de alta exigencia competitiva.

El medio detalla que el conjunto verde se mantuvo al nivel esperado tras el receso por el 'Fin de Semana de las Estrellas', dando continuidad a su racha positiva en la liga. Entre los jugadores más sobresalientes del partido destacó Jaylen Brown, quien fue el máximo anotador para Boston con 32 puntos, sumando además ocho rebotes y siete asistencias. Payton Pritchard complementó el esfuerzo del equipo al añadir 30 puntos, incluyendo seis triples y ocho rebotes.

Para los anfitriones, la labor de Doncic volvió a ser determinante a pesar de la derrota, finalizando con 25 puntos. LeBron James lo respaldó con 20 tantos, aunque según consigna el medio, el porcentaje de acierto entre ambos resultó bajo, pues conjuntamente firmaron 18 de 43 intentos de lanzamiento. Estas cifras ilustran las dificultades ofensivas de los Lakers frente a la defensa planteada por Boston.

La victoria sobre los Lakers refuerza la dinámica positiva de los Celtics desde el retorno a la competencia regular, consolidando sus aspiraciones de ser protagonistas en la conferencia. Asimismo, el desempeño de González se suma al protagonismo que están teniendo los jugadores europeos en la NBA actual, en lo que corresponde a la temporada 2025-2026.

En el contexto de la rotación de Boston, la participación de González resulta una muestra del reparto de minutos efectivo dentro del plantel. Su contribución defensiva frente a una de las figuras rivales y el aporte en diversos apartados estadísticos definen el perfil de compromiso que impulsa el buen momento del equipo. Según publicó el medio, la conjunción de actuaciones destacadas, tanto de figuras consolidadas como de jóvenes aportes, ha sido clave para que Boston encadene resultados satisfactorios en fases críticas de la competencia.

El medio subraya la importancia del rendimiento colectivo como un factor determinante en este nuevo triunfo, además de resaltar la respuesta del equipo ante las exigencias de un calendario apretado tras el tradicional descanso intermedio de la liga. Con esta victoria a domicilio, Boston revalida su condición de visitante incómodo y prolonga la tendencia positiva en una temporada donde la solidez del grupo y la adaptación táctica parecen haber sido elementos diferenciales.

La actuación de Hugo González y la victoria obtenida contribuyen así a la historia reciente de los duelos entre Celtics y Lakers, dos franquicias con una larga rivalidad en la liga estadounidense. La proyección del madrileño en la NBA, sumada a la consolidación de los Celtics en la parte alta de la clasificación regular, constituye uno de los puntos de interés dentro de las narrativas de la competición en curso, de acuerdo con lo reportado por la fuente.