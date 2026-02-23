Diez personas murieron en las carreteras españolas este fin de semana, entre ellas siete motoristas y 1 peatón

En los nueve siniestros ocurridos durante el pasado fin de semana en diferentes provincias españolas, ocho de las diez víctimas mortales pertenecían al grupo de usuarios vulnerables de la vía: siete motoristas y un peatón. El resto de los fallecidos eran ocupantes de vehículos. Esta situación refuerza la preocupación de las autoridades sobre la exposición a riesgos de personas que utilizan motocicletas o transitan a pie, según consignó la Dirección General de Tráfico (DGT).

El balance oficial difundido este lunes por la DGT detalló que estos accidentes mortales se produjeron entre el viernes y el domingo, dejando como resultado la pérdida de diez vidas humanas en las carreteras del país. En el desglose de los siniestros, el organismo señaló que seis de ellos se registraron en vías convencionales y los tres restantes en autopistas o autovías. La institución pública subrayó la reiteración de colisiones como tipología más frecuente, contabilizando cinco de estos incidentes, dos casos en que los vehículos salieron de la carretera y un atropello a peatón.

Entre los lugares donde ocurrieron los siniestros figuran Los Montesinos en Alicante; Calonge de Segarra y Gavà en Barcelona; Puebla de Don Rodrigo en Ciudad Real; Fuentenovilla en Guadalajara; Artesa de Segre en Lleida; Totana en Murcia; Granadilla de Abona en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como la ciudad de Valencia, según reportó la DGT.

El organismo recordó que los siniestros viales afectan especialmente a quienes no cuentan con carrocería de protección, como motoristas y viandantes. De acuerdo con la información publicada por la DGT, de los diez fallecidos este fin de semana, solo dos no pertenecían a este segmento considerado de especial fragilidad ante los impactos de tráfico. El dato adquiere relevancia en el contexto del recuento anual, pues hasta el 22 de febrero ya se contabilizaban 115 fallecidos en accidentes de tráfico en todo el territorio nacional.

La DGT señaló que, durante los primeros 22 días de febrero, al menos 31 personas han muerto en incidentes viales. El balance para el mes hasta esa fecha sumaba además 52 víctimas mortales si se considera todo el mes de febrero hasta el momento del conteo. Esto indica una persistente siniestralidad en el segundo mes del año, con una proporción significativa de víctimas entre los usuarios vulnerables.

El organismo estatal insistió en la necesidad de revisar los patrones de desplazamiento y el respeto por las normas de circulación, a la luz de la frecuencia de colisiones, salidas de vía y atropellos que marcaron los incidentes del fin de semana. La DGT enfatizó que las carreteras convencionales representan un riesgo mayor, debido a la falta de separación física entre sentidos opuestos de circulación y a las características del tráfico en estas vías.

La secuencia de estos accidentes distribuidos en distintas regiones, reportada por la DGT, pone foco en la dispersión geográfica de la siniestralidad y en su impacto en distintos tipos de carretera. Además, el organismo subrayó la relevancia de las campañas de sensibilización y control, dada la reiterada afectación a motoristas y viandantes.