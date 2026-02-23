Chad cierra de forma indefinida su frontera con Sudán ante el riesgo de expansión de la guerra

El Gobierno de Chad ha señalado que se reserva el derecho de responder ante cualquier agresión o violación de su territorio, tras advertir a la población fronteriza sobre la necesidad de mantener la calma y colaborar con las autoridades. Según informó Europa Press, las autoridades chadianas ordenaron el cierre inmediato y por tiempo indefinido de todas las fronteras compartidas con Sudán a raíz de los recientes enfrentamientos entre fuerzas militares chadianas y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo que desde abril de 2023 mantiene un conflicto armado con el Ejército de Sudán, exacerbando la crisis humanitaria en la región.

El ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno de Chad, Mahamat Gassim Cherif, comunicó a través de un mensaje oficial que la zona fronteriza permanecerá clausurada hasta nuevo aviso. De acuerdo con Europa Press, Cherif explicó que la decisión fue adoptada tras una serie de incursiones y traspasos ilegales cometidos por las partes enfrentadas en Sudán, que vulneraron el territorio chadiano. El objetivo de esta medida es evitar cualquier posibilidad de que el conflicto militar se extienda hacia Chad, así como proteger tanto a habitantes locales como a los refugiados, y salvaguardar la integridad del país.

El cierre afecta totalmente los pasos fronterizos y suspende tanto el tránsito de personas como de mercancías. Europa Press detalló que la declaración oficial prevé únicamente excepciones extraordinarias bajo criterios estrictamente humanitarios, siempre que la autoridad competente autorice de manera previa cada cruce de frontera.

Mahamat Gassim Cherif añadió que, conforme al Derecho Internacional, Chad reserva su derecho de actuar si detecta una invasión o acto hostil dentro de su frontera, y enfatizó la importancia de la vigilancia y la colaboración de la población en las zonas limítrofes. Al mismo tiempo, instó a las autoridades administrativas y militares a asegurar que la normativa se aplique con rigor, de acuerdo a la información difundida por Europa Press.

En las últimas semanas, las Fuerzas de Apoyo Rápido han intensificado su actividad cerca de la frontera con Chad, llegando incluso a realizar ofensivas dentro del territorio chadiano. Estos ataques resultaron en la muerte de aproximadamente diez militares chadianos, según consignó Europa Press. A raíz de estos hechos, el grupo paramilitar ofreció disculpas a las autoridades de Yamena, aunque posteriormente atribuyó la responsabilidad al Ejército sudanés.

La confrontación en Sudán surgió por desacuerdos marcados sobre la integración de las RSF al Ejército formal, lo que interrumpió el proceso de transición política iniciado después de la caída del régimen de Omar Hasán al Bashir en 2019. Dicha transición ya se encontraba debilitada por el golpe de Estado que forzó la salida del entonces primer ministro, Abdalá Hamdok, en 2021, según publicó Europa Press.

El conflicto ha contado con la implicación de varios países que respaldan a las distintas facciones, lo que ha agravado las consecuencias humanitarias. Millones de personas han debido desplazarse a raíz de la violencia, y existe preocupación internacional ante el incremento de enfermedades y la destrucción de infraestructuras esenciales, lo que dificulta la respuesta a la emergencia y la atención a centenares de miles de afectados, tal como resaltó Europa Press en su cobertura.

En este contexto, Chad figura tanto como receptor de refugiados en situación de gran vulnerabilidad como país que intenta evitar la propagación de inestabilidad y violencia. La decisión de las autoridades chadianas de restringir los cruces fronterizos y limitar los desplazamientos suma una nueva dimensión a la crisis regional, donde la protección de la población civil y la contención del conflicto adquieren prioridad en las estrategias del Gobierno, según informó Europa Press.