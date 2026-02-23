Carlos Lozano y Cristina Piaget, saltan chispas en su esperado reencuentro: "¿Me vas a besar o no?"

Al final de su reencuentro en el plató de ‘GH DÚO’, Carlos Lozano prometió a Cristina Piaget que la llamará cuando termine su participación en el concurso, abriendo la posibilidad de que su relación trascienda la convivencia televisiva. La modelo, por su parte, señaló que solo le interesa una persona que la quiera “con todo el pack”, mientras el presentador reiteró que su principal deseo es que Cristina esté bien y aseguró que la ha intentado proteger durante la estancia conjunta en la casa.

Según publicó el medio, Cristina Piaget regresó este domingo a la casa de ‘GH DÚO’ tras haber sido expulsada por la audiencia el jueves anterior. Su vuelta sirvió para mantener una conversación con Carlos Lozano, con quien ya había sostenido una relación marcada por momentos de cercanía e intensas discusiones a lo largo del reality. De acuerdo con la información, ambos utilizaron el encuentro para abordar los sentimientos desarrollados durante el concurso y para tratar asuntos pendientes derivados de su convivencia.

El medio detalló que la interacción estuvo caracterizada por una franqueza inusual. Cristina confesó que entre ambos “había algo verdadero” que justificaba los constantes cambios en su relación, pasando de la tensión y las discusiones a la complicidad en poco tiempo. Explicó, además, que le admira que Carlos haya conocido tanto sus defectos como sus virtudes y subrayó la importancia de reconocer las debilidades en una relación: “Amar es conocer los defectos y debilidades”.

Por su parte, informó el medio, Carlos Lozano se mostró emocionado durante el reencuentro y expresó que ha intentado apoyar a Cristina desde su ingreso al programa, aunque no siempre estuviera de acuerdo con ella. “No quiero llorar, pero es que no has visto lo que he dicho, he llorado mucho por ti. No has entendido nada, igual soy yo. Lo que me jode es que digo algo y no lo entiendes; desde el principio te he intentado ayudar, pero no dándote la razón siempre porque no la tienes y yo tampoco”, compartió el presentador, quien también manifestó su interés en continuar el vínculo una vez finalizado el reality.

Durante la conversación, a la pregunta de Cristina: “¿Me vas a besar o no?”, ambos reconocieron la atracción y la cercanía surgidas entre ellos en el encierro. Carlos Lozano expuso que aunque le dijo al ‘Súper’ que no le importaría mantener una relación con ella fuera del concurso, su sentimiento vacilaba a lo largo del tiempo. Cristina, mientras tanto, subrayó el poder de la pasión en su convivencia y calificó de significativa la dinámica que desarrollaron juntos en el programa.

Según relató el medio, antes de despedirse, Carlos y Cristina compartieron un último baile frente a las cámaras, atenta la audiencia y bajo la mirada del presentador Ion Aramendi. El gesto, cargado de simbolismo, se dio sin que pensaran en nada más que el momento que atravesaban. Durante este tiempo, ambos se miraron a los ojos, aumentando la expectación sobre un posible futuro común.

En cuanto a las razones detrás de la compleja dinámica, el artículo consignó que tanto Carlos como Cristina han reconocido dificultades de comunicación y diferentes maneras de entender los gestos de apoyo y cariño. Además, la modelo explicó que su atracción hacia Carlos le obligaba a actuar con cautela, admitiendo que a veces sus impulsos respondían más a la pasión que a la razón.

Finalmente, el medio informó que Carlos Lozano aseguró que su intención principal es proteger a Cristina y que estará dispuesto a retomar el contacto una vez finalice el formato televisivo. Cristina reiteró su disposición a analizar si la relación puede avanzar fuera de cámara y aceptó la invitación del presentador a comunicarse cuando salga de la casa, dejando abierta la posibilidad de que la relación evolucione una vez superada la experiencia del concurso.