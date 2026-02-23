Buenaventura (IOSCO) pide desregular con "mucho cuidado" para no debilitar la calidad normativa

Al abordar la situación actual de la normativa financiera internacional, Rodrigo Buenaventura, secretario general de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), enfatizó que los procesos de simplificación de regulaciones requieren precaución y análisis detallado antes de suprimir normas existentes. De acuerdo con el relato de los hechos publicado por la agencia de noticias, Buenaventura compartió su visión durante su intervención en la Cátedra Economía y Sociedad de la Fundación 'La Caixa', donde subrayó el riesgo de deteriorar la calidad normativa si se impulsan reformas sin un examen minucioso del origen y propósito de cada regulación. El directivo de IOSCO planteó la necesidad de que cualquier proceso de desregulación se realice con “mucho cuidado” y “con tiento”, ya que, en sus palabras, “no es en absoluto simple”, pese a lo que la propia denominación hace pensar.

Según consignó la fuente informativa, Buenaventura enmarcó las actuales propuestas de desregulación en una tendencia global identificada como “agendas procrecimiento”, impulsada tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea y Japón. El secretario general recordó la importancia de entender completamente la razón histórica detrás de cada norma, haciendo referencia a un conocido adagio: “antes de derribar una valla hay que entender muy bien por qué se construyó”. Según detalló el medio, su mensaje estuvo orientado a evitar un debilitamiento de los fundamentos normativos que, según explicó, podría surgir si el deseo de simplificar termina anulando disposiciones que aportan seguridad y eficiencia a los mercados internacionales.

El medio reportó que Buenaventura alertó sobre una tendencia cíclica de alternancia entre fases de regulación y desregulación de mayor o menor intensidad, fenómeno asociado a los vaivenes políticos que experimentan distintas jurisdicciones. Estas fluctuaciones, explicó en su ponencia, han empezado a cuestionar no solo la solidez de los marcos regulatorios nacionales, sino también la propia cooperación multilateral en el ámbito internacional. Durante su intervención, destacó que algunos cambios políticos recientes en países relevantes ponen en duda el compromiso con la cooperación global en materia regulatoria, lo que, según sus palabras, “puede tener cierto impacto en la efectividad de las organizaciones internacionales” y constituye “una extensión de las tensiones geopolíticas que estamos viviendo”.

Tal como puntualizó la plataforma informativa, Buenaventura resaltó el papel de Europa como una de las regiones más comprometidas con la adopción e integración de estándares internacionales consensuados, lo que la convierte, según su expresión, en un “alumno aventajado”. No obstante, el dirigente matizó que esta actitud no se refleja de modo homogéneo en el resto de las principales jurisdicciones económicas, lo que podría, advirtió, derivar en la aparición de brechas regulatorias y diferencias notables en la aplicación y cumplimiento de los principios acordados globalmente.

El portavoz de la IOSCO agregó, en declaraciones recogidas por la fuente, que dichas brechas y la fragmentación resultante podrían comprometer la integridad y la estabilidad de los mercados financieros en un entorno marcado por la creciente interdependencia y complejidad global. Buenaventura hizo hincapié en la necesidad de mantener el diálogo internacional y la coordinación regulatoria incluso en contextos donde proliferen propuestas dirigidas a reducir la carga normativa. En este sentido, remarcó que “hay que derogar bien”, en alusión a la responsabilidad de revisar cuidadosamente cada paso del proceso desregulador para evitar consecuencias no deseadas tanto a nivel nacional como internacional.

De acuerdo con la información recogida, tanto Estados Unidos como la Unión Europea y Japón promueven agendas que buscan impulsar el crecimiento económico a través de reformas normativas, aunque estas pueden conllevar riesgos si no se consideran de manera integral los fines regulatorios originales. La observación de Buenaventura sobre la necesidad de “reordenar el libro y hacerlo más sensato, más proporcionado” responde a la idea de simplificar en lo posible los sistemas regulatorios, pero sin perder de vista el valor y la función protectora de cada regla existente.

El análisis ofrecido por el máximo representante de la IOSCO resalta que los cambios en el entorno político y la tónica de las relaciones internacionales han generado un clima de incertidumbre respecto a la continuidad y la efectividad de la cooperación multilateral. Según publicó el medio, estas transformaciones políticas no solo inciden en los compromisos regulatorios internos, sino que se reflejan a su vez en el modo en que las distintas naciones encaran la colaboración y la armonización de estándares, claves para prevenir desequilibrios y riesgos sistémicos en los mercados financieros globales.

El panorama descrito por Buenaventura, según la agencia informativa, pone en primer plano la dificultad de encontrar un equilibrio entre eficiencia, simplificación y protección dentro de los sistemas regulatorios internacionales, y advierte sobre los peligros de las reformas aceleradas o carentes de un estudio pormenorizado de sus implicaciones. La necesidad de comprender el contexto histórico y funcional de cada norma antes de modificarla se presenta como una de las ideas centrales surgidas de la intervención del secretario general ante la Cátedra Economía y Sociedad Fundación ‘La Caixa’.