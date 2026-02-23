Al menos 25 detenidos por los disturbios tras la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta suspendió vuelos internacionales y la mayor parte de las operaciones nacionales después de que individuos armados irrumpieron en un penal cercano, facilitando la evasión de reclusos considerados de alta peligrosidad. Según informó Europa Press, esta acción se inscribe en una serie de episodios violentos que siguieron a la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, identificado como 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo militar desarrollado en Tapalpa.

Autoridades estatales han reportado la detención de 25 personas por su supuesta relación con los saqueos y disturbios surgidos tras la muerte de 'El Mencho'. El Gobierno de Jalisco, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, precisó que once de los arrestados enfrentan cargos vinculados a hechos violentos, mientras que catorce personas fueron aprehendidas por presuntos actos de rapiña en diferentes puntos del estado.

En respuesta a la situación de emergencia, el Gobierno de Jalisco emitió un comunicado en redes sociales donde anunció la reanudación paulatina de las rutas de transporte público previamente suspendidas debido a los disturbios. La administración estatal afirmó que se prevé la restitución total del servicio en el transcurso de las próximas horas, según consignó Europa Press.

Paralelamente, las autoridades dispusieron la suspensión de actividades escolares en todos los niveles educativos durante este lunes, una medida que también afecta al ámbito universitario. Europa Press reportó que las citas de vacunación en los centros de salud quedaron canceladas de manera temporal, aunque los servicios de urgencias médicas y la atención indispensable continuarán operativos al menos durante la jornada dominical.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que las oficinas públicas reanudarán sus tareas habituales este lunes. “Debemos atender a la ciudadanía en todas sus necesidades, más en momentos tan difíciles”, declaró Lemus en un mensaje a través de Europa Press. Minutos antes, el mandatario señaló mediante un video en su cuenta de X que el código rojo permanece vigente con el fin de coordinar a las corporaciones de seguridad y organismos de emergencia ante el contexto “complejo” actual.

Lemus también declaró, citado por Europa Press, que se mantiene la coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad Federal. “Vivimos horas críticas en las que se atendieron incidentes en distintos lugares del Estado y el área metropolitana”, afirmó. El gobernador agradeció la cooperación tanto del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch; como del secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, enfatizando que el objetivo principal del operativo desplegado es salvaguardar la seguridad de los habitantes de Jalisco.

En su mensaje, Lemus reconoció la labor de las fuerzas de seguridad, el personal sanitario y de protección civil por su desempeño durante una jornada “excepcional”. Destacó, según Europa Press, que la sociedad respondió de manera responsable ante la incertidumbre y atendió las recomendaciones oficiales, evitando exponer su seguridad durante los episodios de violencia.

El mandatario estatal llamó a la unidad de los liderazgos en los 125 municipios del estado, advirtiendo que enfrentan una alta responsabilidad ante la crisis. Insistió, citando Europa Press, en que la solidaridad entre la ciudadanía y las autoridades resulta clave para superar este periodo adverso y proteger a la población.

La muerte de Oseguera Cervantes se produjo durante una acción coordinada de fuerzas federales y estatales en Tapalpa, donde también perdieron la vida otros seis presuntos integrantes del CJNG, indicó el Gobierno de Jalisco. Posteriormente, se desataron disturbios en distintas zonas de la entidad, que incluyeron actos vandálicos y saqueos en comercios, según datos recopilados por Europa Press.

El despliegue de operativos especiales incluyó la suspensión temporal del transporte público en áreas de riesgo, un refuerzo en la vigilancia policial en la zona metropolitana de Guadalajara, así como la activación de protocolos de emergencia ante la eventualidad de nuevas acciones por parte de integrantes de la delincuencia organizada.

La reacción del Gobierno estatal, referenciada por Europa Press, se enfocó en contener los efectos de los disturbios y garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener alertas de seguridad y operativos extraordinarios hasta que la situación se considere completamente bajo control.