Aitana Bonmatí y su petición electoral: "Que se siga apostando igual o más por el Femení"

En un acto como madrina de la última edición del libro 'Relats Solidaris', la centrocampista del Barcelona Femenino, Aitana Bonmatí, puso de manifiesto la importancia del compromiso social al hacer entrega de un cheque de 62.625,71 euros a la Associació Esportiva Ramassá, una entidad dedicada a la integración de niñas en situación de vulnerabilidad a través del fútbol, según publicó el medio original. Esta participación sirvió también como escenario para que la jugadora se pronunciara sobre el rumbo del club en el contexto político actual, instando a los candidatos a la presidencia del FC Barcelona a garantizar recursos crecientes y continuados para el equipo femenino.

Durante el encuentro con los medios, la internacional española recalcó que el club ha logrado posicionarse como una referencia del fútbol femenino tanto en España como a nivel internacional, mérito que atribuyó al trabajo de la Junta Directiva encabezada por el expresidente y precandidato Joan Laporta. De acuerdo con el medio de origen, Bonmatí expresó: “Sí, evidentemente yo tiro hacia casa y creo que se ha hecho un muy buen trabajo con el fútbol femenino. Se ve en todas partes, se ve en la calle y somos reconocidas en cualquier sitio. Creo que nos hemos convertido en una gran referencia para mucha gente. Que se siga apostando igual o más de lo que se ha hecho hasta ahora y que no pare”.

En sus declaraciones, Bonmatí enfatizó la necesidad de mantener y fortalecer la apuesta por el fútbol femenino en el marco del periodo electoral que atraviesa la entidad blaugrana. Según detalló el medio, la jugadora insistió en que el equipo femenino precisa del mismo o mayor respaldo institucional y económico que el recibido hasta el momento para asegurar la consolidación y el avance del proyecto deportivo.

Al referirse a su estado físico, Bonmatí informó que su proceso de recuperación avanza de manera positiva, aunque aún no dispone de una fecha oficial para regresar a los terrenos de juego. “Sí, seguramente será antes que hace dos meses. Pero no tengo una fecha exacta de vuelta. Por eso hacía broma, porque hay ese margen para decirlo. Es evidente que todavía no tengo una fecha concreta”, declaró, según consignó la fuente original. La futbolista indicó que su retorno dependerá de factores como la evolución del dolor y su propio estado, señalando que espera estar disponible cuanto antes.

Respecto a la eliminatoria de Liga de Campeones ante el Real Madrid Femenino, Bonmatí compartió que se trata de un enfrentamiento especial, lamentando no poder disputarlo. Según recogió el medio, la jugadora afirmó que estos duelos poseen un carácter significativo por la rivalidad de ambos conjuntos y la posibilidad de jugar en el Camp Nou. Manifestó que su ausencia en esta serie resulta especialmente difícil por la ilusión que le genera participar en este tipo de choques. Además, valoró positivamente la frecuencia de los partidos ante el equipo blanco: “Jugar tres partidos seguidos ante el Madrid no es problema. Cuantas más veces juguemos, mejor”.

La presencia de Bonmatí en la presentación de la obra solidaria escrita por periodistas deportivos evidenció la conexión entre el deporte, el compromiso social y el ámbito literario. Según informó la fuente original, la entrega del cheque a la Associació Esportiva Ramassá permite financiar proyectos que utilizan el fútbol como herramienta de integración para niñas migrantes, refugiadas y en riesgo de exclusión social, reforzando el compromiso de figuras del deporte con causas de impacto social.

En el desarrollo de la entrevista y las actividades derivadas, Bonmatí reforzó la imagen de las futbolistas del Barcelona como referentes visibles en la sociedad y reivindicó el reconocimiento del equipo tanto dentro como fuera de los estadios, tal como detalló la cobertura original. La jugadora utiliza su propia visibilidad para reclamar un trato equitativo y sostenido para el crecimiento continuado del fútbol femenino en la institución y en la sociedad.