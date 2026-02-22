VÍDEO: La Comisión Europea ve contradicciones entre los nuevos aranceles de Trump y el acuerdo comercial UE-EEUU

El presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, manifestó que la situación en torno a los nuevos gravámenes estadounidenses genera confusión, llevando a considerar la suspensión de la tramitación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos suscrito en agosto en Turnberry, Escocia. Lange calificó el contexto como “puro caos” ante la dificultad para comprender las acciones recientes de Washington. Esta declaración se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un arancel global del 15%, una medida que ha reavivado el debate sobre el futuro de las relaciones comerciales transatlánticas y sus repercusiones en los mercados internacionales.

Según informó Europa Press, la Comisión Europea ha reclamado que Estados Unidos ofrezca explicaciones “con total claridad” respecto a sus intenciones futuras, luego de que el máximo tribunal estadounidense invalidara el marco legal que respaldaba los gravámenes originales derivados de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Frente a este revés judicial, la administración Trump optó por proclamar los nuevos aranceles al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, la cual habilita al presidente estadounidense a fijar impuestos aduaneros de hasta un 15% durante un periodo inicial de 150 días. Una vez transcurrido ese plazo, la eventual prórroga de los gravámenes depende del aval del Congreso de Estados Unidos.

Europa Press detalló que la Comisión Europea ha expresado dudas significativas sobre la coherencia de estos nuevos aranceles con los compromisos bilaterales vigentes, señalando que la coyuntura “no propicia un comercio y una inversión transatlánticos ‘justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos’”, según consta en la Declaración Conjunta UE-EEUU de agosto de 2025. En su comunicado, la Comisión subrayó que “un trato es un trato” y remarcó la expectativa de que Estados Unidos cumpla los compromisos estipulados, al igual que la Unión Europea mantiene los suyos. Además, advirtió que la aplicación impredecible de gravámenes “es inherentemente disruptiva, socava la confianza y la estabilidad en los mercados globales y genera mayor incertidumbre en las cadenas de suministro internacionales”.

El medio Europa Press consignó que, tras el anuncio de los aranceles, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, entabló conversaciones con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, así como con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. El propósito de estos contactos radica en obtener información adicional respecto a las decisiones del presidente Trump, según confirmó la propia Comisión, que no ha facilitado detalles adicionales sobre el contenido de dichas negociaciones.

La Comisión Europea reiteró que la preservación de un entorno comercial estable y predecible en el ámbito transatlántico representa su prioridad, poniendo énfasis en el papel de la Unión Europea como “punto de apoyo global para el comercio basado en normas”. Esta postura busca mantener la continuidad del diálogo bilateral y minimizar el impacto de medidas unilaterales en la confianza entre economías interdependientes, en un momento en que la volatilidad regulatoria afecta la planificación de empresas y sectores estratégicos de ambos lados del Atlántico.

Europa Press también difundió que los líderes comunitarios mantienen preocupación ante la posible interrupción de la ratificación del acuerdo alcanzado en 2025 y la consiguiente reacción de los mercados internacionales. Los responsables europeos argumentan que la estabilidad en los intercambios comerciales y la fluidez de las cadenas de valor se ven amenazadas por decisiones unilaterales que introducen incertidumbre y dificultan la concertación de políticas económicas conjuntas.

Las tensiones actuales surgen en un contexto de relaciones ya marcadas por episodios previos de disputas arancelarias y renegociaciones, donde los marcos regulatorios se ven sometidos a cambios derivados tanto de resoluciones judiciales como de decisiones ejecutivas. El uso de la Sección 122 plantea interrogantes sobre la duración y el alcance de los gravámenes, dado que el Congreso estadounidense, a partir del día 151, tiene un rol determinante en la continuidad o suspensión de la medida.

Analistas institucionales consultados por Europa Press observaron que el giro en la política comercial estadounidense puede repercutir en la concertación de futuras alianzas internacionales, además de provocar respuestas de otros actores globales con intereses en el comercio transatlántico. En este escenario, la Comisión Europea reitera su llamamiento a la transparencia y la coordinación, subrayando la importancia de salvaguardar los mecanismos multilaterales y las reglas pactadas como garantía para la certidumbre inversora y la previsibilidad empresarial.

Sobre la reacción de los mercados ante los anuncios, Europa Press destacó que la incertidumbre contribuye a incrementar la volatilidad, afectando tanto a empresas exportadoras como importadoras y a la eficiencia de las cadenas logísticas. La respuesta europea alude a la necesidad de un marco normativo claro, capaz de atenuar los impactos negativos y restablecer la confianza en las relaciones económicas internacionales.

En cuanto a la comunicación institucional, la Comisión Europea mantiene consultas no solo con Estados Unidos, sino también con asociaciones empresariales y sectores afectados, para recopilar información y definir estrategias que permitan atenuar los efectos de una posible escalada de medidas proteccionistas. El objetivo declarado de las autoridades europeas, según Europa Press, consiste en preservar los beneficios del acuerdo comercial de 2025 y minimizar la exposición a riesgos derivados de políticas comerciales no coordinadas.

El contenido íntegro del comunicado de la Comisión Europea, distribuido por Europa Press, presenta una llamada explícita al respeto de los compromisos adquiridos y destaca el impacto disruptivo de la imposición arbitraria de aranceles sobre el equilibrio de los intercambios internacionales. Los contactos en curso entre responsables europeos y estadounidenses constituyen, de acuerdo con el medio, un esfuerzo orientado a obtener clarificaciones y restablecer la previsibilidad fundamental para el desarrollo sostenido de los vínculos económicos entre ambas potencias.