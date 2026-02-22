Una mujer palestina muerta por disparos israelíes en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de Gaza, bajo administración de Hamás, registró este domingo dos muertes y tres heridos por ataques israelíes ocurridos la jornada anterior, sumando 614 víctimas mortales desde que comenzó el alto el fuego el 10 de octubre de 2025. Este balance se suma a los reportes de operaciones militares y bombardeos israelíes en distintos puntos de la Franja, que han continuado pese a la tregua en vigor, según difundió la agencia oficial de noticias palestina WAFA.

Una de las víctimas reportadas durante la jornada fue Basma Aram Banat, palestina de 27 años, quien perdió la vida tras recibir un tiro en las inmediaciones de la plaza principal de Beit Lahiya, en el norte del enclave, informó WAFA citando fuentes locales y médicas. La joven falleció dos horas después del impacto, producto de la gravedad de las heridas sufridas, precisaron los testimonios recogidos por el medio.

De acuerdo con WAFA, el incidente de Beit Lahiya tuvo lugar en un contexto donde las operaciones militares israelíes han proseguido en distintas áreas civiles de la Franja. Las fuerzas israelíes, según consignó el medio palestino, demolieron inmuebles civiles en la zona este de Gaza y efectuaron ataques sobre refugios que albergan a desplazados, coincidiendo con el quinto día del Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes.

El medio también reportó que la ofensiva aérea israelí alcanzó el sector oriental de la ciudad de Rafá, en el sur de Gaza, mediante bombardeos ejecutados por aviones de combate. Simultáneamente, vehículos militares pesados israelíes dispararon en la zona este de Jan Yunis, otra ciudad situada en el sur de la Franja. La agencia WAFA añadió que embarcaciones militares de Israel lanzaron proyectiles contra la costa gazatí en medio de la escalada.

Testigos presenciales citados por el periódico ‘Filastín’, vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), describieron incursiones adicionales y ataques aéreos en la parte oriental de la ciudad de Gaza, donde también se registraron disparos de artillería. Los relatos recabados por este medio local refuerzan la información sobre la continuidad de las acciones armadas israelíes en zonas habitadas.

El informe del Ministerio de Sanidad de Gaza, según lo difundido por la agencia WAFA, estableció que, tras el inicio de la ofensiva militar israelí sobre la Franja el 7 de octubre de 2023, se alcanzó una cifra total de 72.072 fallecidos y 171.741 heridos, cifras que no contemplan a las víctimas mortales de las horas más recientes. Estos datos reflejan el impacto humano acumulado desde el comienzo del conflicto, subrayando la magnitud de la crisis.

Además de los bombardeos y los disparos documentados en diversas ciudades y sectores de Gaza, WAFA remarcó la gravedad de los ataques sobre infraestructuras civiles, incluidas viviendas y centros de acogida para personas desplazadas por la violencia. El contexto de las hostilidades describe un panorama donde las acciones militares afectan tanto a instalaciones estratégicas como a áreas habitacionales.

Las fuentes sanitarias y médicas vinculadas a WAFA sostienen que la prolongación de las operaciones y el uso de fuego real en espacios urbanos generan dificultades para la atención y evacuación de los heridos. Las restricciones derivadas de la situación de seguridad complican la labor de los equipos de emergencia y el acceso a los servicios médicos esenciales.

Las actividades mencionadas coinciden con días sensibles para la comunidad musulmana, pues el incidente y los ataques se produjeron durante el Ramadán, periodo caracterizado por el ayuno y las celebraciones religiosas. La persistencia de la violencia durante ese tiempo ha sido recogida tanto por WAFA como por ‘Filastín’, con testimonios sobre los efectos en la vida cotidiana de la población afectada.

El balance de víctimas y daños materiales divulgado por las autoridades sanitarias de Gaza y por medios locales como WAFA y ‘Filastín’ se presenta en medio de una serie de denuncias sobre el incumplimiento del alto el fuego, que oficialmente rige desde octubre de 2025. Las informaciones aportadas por estos medios evidencian la frágil situación de seguridad en el enclave y el impacto sostenido en la población civil.