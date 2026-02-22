Agencias

Trump anuncia el envío de un "barco hospital" a Groenlandia

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que enviará un "barco hospital" a Groenlandia para dar asistencia médica a las personas que lo requieran y que no reciban estos servicios en la isla, bajo amenaza de anexión estadounidense tras reiterados pronunciamientos del inquilino de la Casa Blanca.

"En colaboración con el fantástico gobernador de Luisiana, Jeff Landry, enviaremos un gran barco hospital a Groenlandia para atender a las numerosas personas enfermas que no reciben atención médica allí. ¡Ya está en camino!", ha sostenido el mandatario norteamericano en un mensaje en redes sociales.

Esta nueva declaración insinúa una falta de servicios sanitarios que estaría dejando sin atención a personas enfermas en Groenlandia y que se suma la multitud de palabras polémicas de Trump sobre el territorio autónomo de soberanía danesa.

El anuncio se produce a pesar de que el presidente estadounidense afirmó hace unas semanas que había establecido junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el "marco para un futuro acuerdo" respecto a Groenlandia y anunció la retirada de los aranceles anunciados para varios países europeos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La obra de los fotógrafos chilenos Rocío Aguirre y Camilo Delpin se presenta en la Casa de Iberoamérica

Los autores, tras superar aplazamientos por duelo y lluvias, acudirán a Cádiz para inaugurar la exposición "Inventario de materias frágiles", que propone una mirada poética y simbólica sobre lo efímero y lo desechado en la cultura actual

La obra de los fotógrafos

Incautadas 17 toneladas de cocaína en una triple operación en México, la Polinesia Francesa y El Salvador

Fuerzas de varios países lograron el decomiso más grande registrado en una sola jornada, tras interceptar cargamentos valuados en miles de millones de dólares y detener a múltiples implicados, según destacan fuentes oficiales y el presidente Gustavo Petro

Incautadas 17 toneladas de cocaína

José María Almoguera, visto por su sastre de cabecera en el conflicto con Paola Olmedo: "Está cabizbajo"

El diseñador Félix Ramiro, figura clave en el entorno personal de Almoguera, revela cómo percibió un notable bajón anímico en el hijo de Carmen Borrego durante la tensa preparación previa a su reencuentro televisivo con su exesposa

José María Almoguera, visto por

Al menos dos muertos en ataques de drones israelíes en la Franja de Gaza pese al alto el fuego

Fuentes médicas palestinas reportan víctimas mortales y heridos tras nuevas incursiones militares, mientras informes oficiales elevan la cifra de fallecidos desde octubre a más de 600 a pesar de los compromisos de tregua en vigor

Al menos dos muertos en

El Gobierno de Hong Kong se ofrece a comprar los pisos destruidos en el devastador incendio de Wang Fuk Court

Las autoridades destinan 850 millones de euros a indemnizar a quienes perdieron su hogar en Wang Fuk Court, ofreciendo una compensación en efectivo cercana al medio millón por vivienda, según explicaron funcionarios, con plazo límite hasta finales de agosto

El Gobierno de Hong Kong