Uno de los fallecidos en la reciente operación militar india en Cachemira sería Saifulá, un dirigente buscado del grupo Jaish e Mohammed, quien habría logrado evadir a las fuerzas de seguridad en al menos veinte ocasiones en los últimos dos años. Según el comunicado de las Fuerzas Armadas de India, citado por diversos medios de prensa internacionales, el operativo tuvo como resultado la muerte de tres presuntos integrantes armados, identificados como “terroristas paquistaníes”, tras un enfrentamiento en el distrito de Kishtwar, situado en la Cachemira bajo administración india.

De acuerdo con la información difundida por las Fuerzas Armadas indias, los hechos comenzaron cuando tres individuos armados se habrían atrincherado en una vivienda de adobe ubicada al pie de una colina, en la zona de Passerkoot, dentro de los frondosos bosques de Chatroo. Al detectar la aproximación de las fuerzas de seguridad, estos sujetos abrieron fuego, lo que desató un tiroteo que se prolongó en el terreno montañoso de la región. El medio de comunicación que informó estos hechos detalló que la acción involucró a efectivos de la 11ª División de los Fusileros de Rashtriya, la Policía de Jammu y Cachemira, así como unidades de la Policía de la Reserva Central.

El enfrentamiento inicial fue seguido por nuevos episodios de hostilidades poco después de las 11:00 horas, momento en el cual, según el reporte militar, murieron los tres presuntos militantes. El operativo permitió a las fuerzas recuperar dos fusiles automáticos AK-47, además de otro material bélico, en una zona que se mantiene acordonada ante la continuación de las labores de búsqueda y aseguramiento. El medio de comunicación que relató estos hechos señaló que las autoridades han reforzado la seguridad en el área y mantienen desplegados equipos especializados para garantizar el control de la región y prevenir eventuales represalias.

Según publicó la fuente, la operación se produce en medio de una renovada escalada de violencia en la zona, tras haberse registrado el mes pasado una serie de seis enfrentamientos y tiroteos entre grupos armados y fuerzas gubernamentales, en los cuales un militar y un supuesto integrante armado perdieron la vida. En reiteradas oportunidades, las autoridades indias han acusado públicamente a Pakistán de ofrecer apoyo logístico y operativo a diversos grupos armados que actúan en el área de Cachemira, particularmente organizaciones como Jaish e Mohammed, que reclaman la secesión o integración con Pakistán de esa zona.

El medio detalló también que la disputa por la región de Cachemira se ha mantenido sin resolverse desde 1947, año en el que India y Pakistán lograron su independencia de Reino Unido. Desde entonces, ambos países han sostenido tres conflictos armados, de los cuales dos centraron sus hostilidades en el control del territorio de Cachemira. En 1999 estalló un breve pero intenso enfrentamiento militar conocido como la “guerra de Kargil”, involucrando a las fuerzas convencionales de las dos potencias nucleares.

A pesar de estos antecedentes, en 2003 India y Pakistán acordaron una tregua sobre la línea de control en Cachemira. Este alto el fuego continúa, aunque de manera frágil, ya que la región sigue experimentando episodios esporádicos de violencia y operaciones militares como la recientemente reportada por las autoridades indias y comunicada por los medios internacionales presentes en el lugar.