Rocío Flores, sin piedad contra las Campos: "Son personas que me han faltado al respeto"

Tras recordar que en ocasiones ha enviado mensajes personales de apoyo a integrantes del clan Campos, como en el caso del fallecimiento de María Teresa Campos o el embarazo de Alejandra Rubio, Rocío Flores ha explicitado su postura frente a las recientes críticas hacia su persona. La joven, hija de Rocío Carrasco, afirmó que pese a estos gestos, las integrantes de la familia Campos han sostenido una clara actitud hacia ella durante años, asegurando que muchas de las historias que han compartido sobre su vida carecen de veracidad. Según consignó el medio, Rocío Flores insiste en que ha optado por el silencio en numerosas oportunidades, a pesar de sentirse repetidamente atacada por el entorno mediático de las Campos.

De acuerdo con lo publicado, Rocío Flores manifestó que nunca ha mantenido ningún tipo de trato o relación cercana con quienes la critican públicamente. “Son personas que nunca he tratado, que ellas han hablado de mí lo que les ha dado la gana y más”, explicó en declaraciones previas a la celebración del cumpleaños número 30 de Gloria Camila. Subrayó que estas personas han hecho comentarios públicos sobre su vida sin conocer detalles reales y recalcó que, a diferencia de ellas, nunca ha hablado ni generado polémicas sobre las Campos aunque, en sus palabras, ha tenido “las posibilidades de poder salir a defenderme y debatirles”.

Según detalló el medio, Rocío Flores apuntó que toda la narrativa sostenida por las Campos durante “muchísimos años” sobre ella y su familia “es mentira”. Como pruebas de los gestos que ha tenido con la familia Campos, mencionó felicitaciones privadas y mensajes de pésame, acciones que considera distantes de la imagen que se ha intentado transmitir sobre su supuesta enemistad o confrontación directa con ese clan mediático.

El medio reportó que Rocío Flores también se refirió a la reciente polémica pública entre los Flores y los Campos, manifestando que se siente identificada con la situación que está atravesando Laura Matamoros, otra figura vinculada mediáticamente a esta trama de relaciones familiares y enfrentamientos. No obstante, aclaró que prefiere centrarse en sus propios asuntos y desligarse de los conflictos de terceros, puntualizando que las decisiones y situaciones de personas como Carlo Costanzia, Alejandra Rubio o el resto del clan Campos representan “problema de ellos”.

El medio destacó que este posicionamiento de Rocío Flores se produce tras un periodo en el que la joven se había mantenido relativamente lejos de responder públicamente a sus detractoras, siguiendo la línea que en ocasiones adoptó también su madre, Rocío Carrasco. Flores alegó que prefiere esperar al momento en que se sienta realmente preparada para ofrecer su versión de los hechos con mayor profundidad y sólo contestar a quienes considere necesario en el momento adecuado. En sus propias palabras sobre la dinámica con las Campos: “La inquina la tienen ellas conmigo y no yo con ellas”.

Flores subrayó que la familia Campos ha mantenido una relación previa con su madre, lo que, a su entender, ha influido en la postura pública que ese clan ha mostrado hacia ella. Insistió en que nunca ha buscado el enfrentamiento, pese a considerar que las declaraciones sobre su vida por parte del entorno Campos se basan en relatos inventados o falsificados a lo largo del tiempo, según señaló el medio.

El medio mencionó que Rocío Flores reafirmó su compromiso de guardar silencio público por el momento y no alimentar los conflictos mediáticos, aunque reiteró que este silencio supone en ocasiones un coste emocional, al sentirse atacada por personas que, según su relato, no la conocen ni han interactuado realmente con ella fuera de los comentarios en los medios de comunicación.

Flores consideró que el interés de los medios y del público en torno a las polémicas familiares entre los Flores y los Campos no corresponde a la realidad de sus vínculos personales y reiteró que, a pesar de su capacidad de entrar en debates o defenderse públicamente, habitualmente prefiere no hacerlo. Según el medio, la joven enfatizó que su prioridad en este momento es su propia vida, dejando a un lado las controversias en las que algunos sectores quieren situarla.