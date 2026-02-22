Raúl Castillo se despide de Gaby ante su salto definitivo a televisión: "Es valiente y lo va a hacer muy bien"

El círculo cercano de Gabriela Guillén ha destacado el apoyo y admiración hacia ella en vísperas de su participación en la próxima edición de ‘Supervivientes’, donde enfrentará desafíos televisivos en Honduras, una situación que la expondrá públicamente bajo condiciones intensas. Según publicó el medio, la empresaria y ex pareja de Bertín Osborne ya comenzó a recibir mensajes emotivos y muestras de respaldo por parte de sus amigos y conocidos más allegados, quienes consideran que afronta este nuevo proyecto con determinación y entusiasmo.

Tal como informó el medio, Guillén forma parte del grupo de concursantes anunciados oficialmente para la nueva temporada del popular reality de supervivencia, compartiendo elenco con figuras como Yvonne Reyes y Marisa Jara. La noticia de su inminente viaje a Honduras suscitó mensajes de aliento, entre ellos el de Raúl Castillo, amigo cercano y conocido relaciones públicas. Castillo expresó su confianza en las capacidades de Guillén para hacer frente a este reto. Según recogió el medio, él manifestó: “Está con muchas ganas de hacerlo muy bien y motivada, aparte es una mujer valiente y fuerte y lo va a hacer muy bien”.

La participación de Guillén en este formato televisivo implica la convivencia en un entorno natural, bajo exposición permanente ante las cámaras, lo que representa un desafío tanto físico como emocional para los concursantes. El medio consignó que, ante esta realidad, Castillo le aconsejó mantener la autenticidad y mostrarse tal como es en televisión. En palabras recogidas por el medio, Castillo señaló: “Que sea ella misma de verdad, porque es una persona maravillosa, es muy buena gente y yo la quiero mucho”.

El respaldo público de Castillo refleja la relación personal que ambos mantienen desde hace años y pone de relieve el reconocimiento a la trayectoria personal de Guillén antes de este viaje. La empresaria se enfrenta a una etapa marcada por la exposición mediática y la convivencia con otros rostros conocidos, lo que para su entorno representa tanto una oportunidad como un reto adicional debido al seguimiento constante de las cámaras.

Según reportó el medio, este paso de Guillén hacia la televisión llega después de un periodo de vida privada en el que su nombre resonó en la crónica social, asociado sobre todo a su relación previa con Bertín Osborne. El salto al prime time televisivo representa un cambio en su trayectoria pública y un giro hacia la competencia en un formato donde la fortaleza mental y física resultan determinantes.

El apoyo manifestado por Castillo y otros integrantes de su entorno íntimo subraya la confianza en que podrá gestionar correctamente la presión y las dificultades propias de este programa. De acuerdo con lo consignado por el medio, la opinión entre quienes la conocen es que su carácter y aptitudes personales jugarán un papel determinante para sobrellevar tanto las arduas jornadas como la constante observación del público.

Mientras Guillén prepara su equipaje para este desafío y se despide de sus allegados, el foco mediático ya pone atención a su próximo desempeño, sumando expectativas en torno al papel que desempeñará junto a los otros participantes confirmados. El patrón de mensajes y consejos recibidos hasta el momento enfatiza la importancia de la autenticidad, la perseverancia y el respeto por sí misma en el contexto televisivo en el que estará inmersa durante las próximas semanas, según detalló el medio.