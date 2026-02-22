Paolo Galbiati: "El trabajo duro paga y esta Copa nos va a unir para la vida"

La plantilla técnica del Kosner Baskonia mantuvo conversaciones hasta bien entrada la madrugada, analizando estrategias y discutiendo ajustes para la gran final de la Copa del Rey en Valencia. Estas horas dedicadas fuera de la cancha, descritas por el entrenador Paolo Galbiati tras el partido, se han presentado como un factor determinante para el triunfo del conjunto vasco frente al Real Madrid, con un marcador de 89-100. Tal como publicó el medio consultado, Galbiati resaltó en rueda de prensa la magnitud del trabajo llevado a cabo tanto por los jugadores como por su equipo de colaboradores, señalando que la consecución de la Copa se vincula directamente a la entrega y el empeño colectivo mostrados desde el comienzo de la temporada.

Según consignó el medio original, Galbiati manifestó su satisfacción por la victoria, atribuyéndola al compromiso de todos los miembros del club y al acompañamiento sostenido de la afición. “Estoy muy feliz, honestamente muy feliz por mis jugadores y por mi ‘staff’. No están aquí, están celebrando en el vestuario, pero el trabajo ha sido enorme. A las tres de la mañana estábamos hablando de qué hacer hoy en la cancha, lo mismo el ‘staff’ médico; cuando yo llegaba a mi habitación ellos seguían trabajando para los jugadores. Y la afición ha estado increíble, estoy muy feliz por ellos”, detalló Galbiati ante los periodistas. El entrenador italiano remarcó la importancia de la unión del grupo y el apoyo constante de la hinchada, haciendo hincapié en que estos elementos marcaron la diferencia para imponerse sobre el Real Madrid en el duelo decisivo.

Dentro de su análisis postpartido, Galbiati reconoció las dificultades afrontadas en el inicio del encuentro, donde los baskonistas se vieron superados por la intensidad rival. De acuerdo con el medio, el propio técnico admitió que el arranque fue problemático y que el conjunto azulgrana tuvo que adaptarse y ajustar su juego para competir con eficacia. “El partido ha sido muy duro. Empezamos muy mal, esperábamos que fuera difícil, pero no empezar así. Defensa tras defensa, defensa tras defensa, y en ataque, cuando dejamos de buscar soluciones rápidas y empezamos a mover la defensa del Real Madrid, lado a lado, lado a lado, nuestro ataque fue creciendo. El 17-33 del último periodo es un dato que para mí es emocionante”, explicó Galbiati sobre el desarrollo del partido, señalando el crecimiento del equipo a medida que adoptaron un enfoque más paciente y colectivo en la ofensiva.

Otro de los aspectos destacados por Galbiati tuvo que ver con la resiliencia del equipo durante una temporada caracterizada por la presión y los desafíos internos. Según detalló el medio de origen, el entrenador recordó los momentos críticos vividos durante la campaña y su propia situación personal dentro del club. “Sobrevive y avanza. He sobrevivido, creo que mínimo dos veces a ser despedido. Porque como empezó la temporada, el club podía quitarme; en noviembre, en un momento complicado, podía quitarme. Soy un superviviente. Gracias a mis jugadores, que han creído en mi trabajo”, declaró el técnico. Insistió en la importancia de la fe en el esfuerzo realizado y la recompensa final conseguida: “Yo creo en mi trabajo. El trabajo duro paga. Yo he trabajado muy duro, mi ‘staff’ ha trabajado muy duro, siguiendo mucho a los jugadores. Esta Copa nos va a unir para la vida. Al final jugamos para crear recuerdos, y eso es lo más importante”.

La cohesión interna del vestuario recibió una mención especial por parte del entrenador, quien señaló la dificultad y a la vez la relevancia de mantener unido a un grupo de deportistas profesionales de alto nivel. Tal como consignó el medio, Galbiati valoró el ambiente construido alrededor del equipo y reconoció lo complicado que resulta crear sinergias efectivas entre jugadores con grandes expectativas y contratos importantes. “Tenemos el mejor grupo humano de jugadores. He trabajado mucho para unir al grupo, porque cuando tienes profesionales de este nivel, con contratos importantes y muchas expectativas, no es fácil crear esta alquimia, este deseo de jugar juntos. Estoy completamente feliz por eso”, afirmó el entrenador, enfatizando el resultado positivo que ha traído ese ambiente al rendimiento del conjunto.

Consultado acerca de la victoria frente a su compatriota Sergio Scariolo, quien dirigió al Real Madrid en la final, Galbiati evitó centrar la celebración en rivalidades personales y prefirió destacar el aspecto colectivo. Informó el medio que Galbiati expresó: “No es un pensamiento que tenga ahora. Estoy contento por mi ‘staff’, por mi equipo, por mi afición, por mi familia. El Real Madrid es un equipo increíble. Campazzo es un dolor de cabeza; Tavares lo mismo, Hezonja lo mismo. Pero hoy estoy solo contento. Sergio tiene muchos trofeos. Mi sueño es ganar muchos trofeos como él, una medalla olímpica, todo lo que ha dado a sus clubes y a España”.

En la parte final de sus declaraciones, el técnico baskonista expresó su reconocimiento a la organización del evento, a la ciudad de Valencia y al ambiente general de la Copa del Rey 2026. De acuerdo a lo indicado por el medio original, Galbiati puso de manifiesto su aprecio por el trabajo desarrollado por la acb, el respaldo de los aficionados de todas las procedencias y el entorno seguro y festivo que caracterizó al Roig Arena. Galbiati rememoró un incidente ocurrido años atrás en Trento, donde algunos seguidores baskonistas fueron víctimas de un ataque violento, e hizo la comparación con el ambiente actual: “Enhorabuena a toda la organización, a la acb, a Valencia, al señor Roig, a todos los aficionados de toda la liga. Hace dos años, en Trento, algunos de nuestros aficionados fueron atacados con un cuchillo. Aquí el ambiente es increíble. Enhorabuena a todas las aficiones. Este pabellón es increíble”.

El relato compartido tras la conquista del título pone de relieve el peso de la cooperación interna, el liderazgo y el respaldo popular para lograr objetivos deportivos de alto nivel, en un contexto en el que la rivalidad frente al Real Madrid fue gestionada priorizando la unidad y la consistencia del equipo tanto en la cancha como fuera de ella.