Los Goya vuelven en su 40 edición a Barcelona tras 26 años, con la pugna entre 'Los Domingos' y 'Sirat'

El regreso de la gala de los Premios Goya a Barcelona después de más de dos décadas introduce una dinámica especial en la temporada del cine español. Según detalló Europa Press, este 2025 se vive una ceremonia marcada por la ausencia de consenso entre profesionales y especialistas sobre cuál de las cinco películas nominadas se convertirá en la ganadora del máximo galardón. En la ciudad condal, el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) se convierte en el epicentro de una edición donde la diversidad de propuestas evidencia una competición abierta, sin una clara favorita entre ‘Los Domingos’ y ‘Sirat’, ambas liderando el número de nominaciones con trece y once respectivamente.

La 40 edición de los Premios Goya, fijada para el sábado 28 de febrero, reúne a un millar de profesionales, con la conducción del actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini, tal como informó Europa Press. El evento desplegará a más de 60 profesionales responsables de entregar los ‘cabezones’, distinción principal que otorga la Academia de Cine. Entre los encargados de entregar premios destaca Karla Sofía Gascón, quien el año pasado no asistió a la ceremonia en Granada porque, de acuerdo con fuentes cercanas a Why Not, la productora de ‘Emilia Pérez’, la nominación a Mejor Película Europea corresponde a los productores y no a los actores. En esta edición, la actriz se enfrenta a una polémica por las críticas surgidas tras la aparición de antiguos mensajes suyos en redes sociales, algunos considerados ofensivos y racistas. También figura entre los entregadores la futbolista Alexia Putellas, doble ganadora del Balón de Oro, sumando otro perfil internacional entre los protagonistas de la gala.

Europa Press precisó que la cita en Barcelona representa la segunda sede en esa ciudad para la ceremonia de los Goya, tras la edición del 2000 en la que Pedro Almodóvar celebró premios destacados por ‘Todo sobre mi madre’ y dedicó un momento singular a cantar el cumpleaños al entonces príncipe Felipe. Para esta edición no se prevé la asistencia de los reyes de España, quienes, según confirmó Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine, han declinado la invitación por compromisos previos, aunque mantienen una buena relación con la institución.

La Academia ha propuesto un programa de actividades culturales para acompañar la gala. Según mencionó Europa Press, se realizó un concierto especial de la Banda Municipal de Música de Barcelona en L'Auditori el 22 de febrero, bajo la conducción de Victoria Luengo, con un repertorio que recorre piezas reconocidas a lo largo de la historia de los premios. Además, la ciudad fue decorada con siete esculturas monumentales del ‘Goya’ en lugares como el Fòrum, el parque de Glòries, los Jardinets de Gràcia, la Fabra i Coats, el Portal de la Pau, la plaza Sant Jaume y el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), convirtiendo estos emblemas en anticipo del evento.

En cuanto a las nominaciones, ‘Los Domingos’ destaca con trece candidaturas, seguida de ‘Sirat’ con once, ‘Maspalomas’ con nueve, ‘La Cena’ con ocho y ‘Sorda’ y ‘El Cautivo’ con siete cada una. Tres títulos —‘Los Domingos’, ‘Maspalomas’ y ‘Sirat’— se postulan tanto para Mejor Película como Mejor Dirección. Completan la lista de aspirantes a Mejor Película las producciones ‘La Cena’ y ‘Sorda’. Los candidatos a Mejor Dirección incluyen a Alauda Ruiz de Azúa por ‘Los Domingos’, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por ‘Maspalomas’, Carla Simón por ‘Romería’, Oliver Laxe por ‘Sirat’ y Albert Serra por ‘Tardes de Soledad’.

En la categoría de Mejor Película Documental aparecen ‘Tardes de Soledad’ de Albert Serra, ‘Flores para Antonio’ de Isaki Lacuesta y Elena Molina, ‘Todos somos Gaza’ de Hernán Zin, ‘The Sleeper. El Caravaggio perdido’ de Álvaro Longoria y ‘Eloy de la Iglesia. Adicto al cine’ de Gaizka Urresti. Otro de los momentos esperados se vincula a la primera nominación de Víctor Manuel, quien compite por Mejor Canción Original con ‘Y mientras tanto, canto’, presente en la banda sonora de ‘La Cena’. El cantante recuerda que en su carrera ya había compuesto para cine “cuando no existían los Goya”, según relató a Europa Press.

Europa Press reportó que fueron inscritas 218 películas para la edición 2026 de los Premios Goya; de estas, 67 corresponden a óperas primas, un dato ligeramente inferior a las 72 del ciclo anterior. De la totalidad de trabajos evaluados, hay 123 películas de ficción, 87 documentales y nueve de animación.

La gala entrega este año el Goya de Honor a Gonzalo Suárez, cineasta, escritor y periodista, en reconocimiento a una trayectoria que abarca varios campos creativos. A nivel internacional, la actriz Susan Sarandon será distinguida con el Goya Internacional, un premio que reconoce su aportación al cine, siguiendo la nómina de figuras laureadas como Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere. La decisión de entregar esta distinción a Sarandon fue fundamentada en su prolongada carrera y en el espacio que han ocupado varias de sus películas en la memoria colectiva y la cultura popular.

Sobre la diversidad y la calidad de la competencia, Europa Press compartió testimonios de cineastas y actores. Isabel Coixet, quien acumula ocho cabezones, valoró la riqueza de la cosecha cinematográfica española en 2025, considerando tanto a ‘Los Domingos’ como a ‘Sirat’ y ‘Ciudad sin sueño’ como muestras destacadas. Afirmó: “A cualquier película que le den el Goya se lo merecerá”. La actriz Belén Rueda compartió su aprecio por ‘Los Domingos’ y ‘Maspalomas’, resaltando la relevancia de los temas que exploran, además de mencionar que las películas nominadas presentan propuestas muy distintas entre sí. Francesco Carril, actor que recientemente presentó ‘Tres Adioses’, también expresó su preferencia por la película de Alauda Ruiz de Azúa entre las nominadas, y subrayó que ‘Tardes de Soledad’ de Albert Serra le había dejado una impresión similar.

Voces como la de María Ripoll, que participará como entregadora de premios, mencionaron que no existe una favorita clara y pusieron el foco en la visibilidad que están logrando las comedias, como el caso de ‘La Cena’. Macarena Gómez, intérprete en ‘El fantasma de mi mujer’, coincidió en el reconocimiento a la comedia, mientras que Loreto Mauleón mencionó su debilidad por ‘Los Domingos’ y resaltó también el impacto de ‘Maspalomas’ entre las nominadas, de acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press.