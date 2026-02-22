La Diputación de Huelva convoca el Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez

La remuneración para la obra ganadora del Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez alcanza los 25.000 euros en la edición 2026, de acuerdo con las condiciones detalladas por la Diputación de Huelva. Estas bases especifican requisitos para la presentación de textos, entre los que destacan la obligatoriedad de que la obra esté escrita en español, sea original, inédita y no premiada ni presentada con anterioridad en este ni en ningún otro certamen. Así comienza una nueva convocatoria de este prestigioso premio literario internacional.

Según informó la Diputación de Huelva, este certamen poético, en su cuadragésima sexta edición, rinde tributo a Juan Ramón Jiménez, autor moguereño premiado con el Nobel y figura representativa de la literatura universal, al tiempo que impulsa la creación poética contemporánea en idioma español. El evento permanece abierto a la participación de personas de cualquier nacionalidad, siempre que los textos postulados mantengan el cumplimiento estricto de las bases.

Tal como publicó la administración provincial, los versos pueden abordarse desde cualquier tema y deben superar los 500 versos. Es posible presentar un único poema extenso o varios poemas que, sumados, alcancen el mínimo requerido. Las características técnicas de presentación incluyen el uso de formato A4, paginado, sin incorporación de imágenes o gráficos, utilizando fuente Arial en tamaño 12 y con interlineado de 1,5. Este formato busca garantizar la uniformidad y facilitar el trabajo del jurado evaluador.

De acuerdo con la información difundida por la Diputación provincial, todos los trabajos serán presentados exclusivamente de manera electrónica en la sede digital institucional (https://sede.diphuelva.es). Los textos que compitan deberán titularse y no deben contener firma ni ningún elemento que revele la identidad del autor o de la autora, asegurando así el anonimato durante el proceso de selección. Tampoco se admitirán adaptaciones de obras preexistentes ni traducciones, según destaca la convocatoria oficial.

La documentación exigida ha de enviarse en formato PDF y respetar los requisitos técnicos detallados por la administración. El trámite para presentar las solicitudes no requerirá identificación digital previa, lo que amplía el acceso a potenciales candidatos de cualquier país, tal y como informó la Diputación de Huelva en su comunicado.

El plazo de recepción de trabajos finalizará el 19 de abril de 2026. Una vez cerrado el periodo de inscripción, el jurado se encargará de la evaluación bajo criterios que garantizan la originalidad y calidad de los escritos. La decisión del jurado será definitiva y, si estima que ninguna obra cumple con el nivel exigido, el premio podrá declararse desierto.

Según consignó la administración provincial, la dotación de 25.000 euros para el texto ganador busca reforzar el reconocimiento internacional de la poesía escrita en lengua española y consolidar la posición del certamen en el ámbito literario iberoamericano.

La ceremonia de entrega de este galardón literario habitualmente coincide con la conmemoración del aniversario de la muerte de Juan Ramón Jiménez, en la última semana de mayo, recordando y promoviendo su legado en las letras hispánicas, informó el organismo responsable del concurso.