Francia convoca al embajador de EEUU por "instrumentalizar" la muerte del ultranacionalista Quentin Deranque

El embajador estadounidense en Francia, Charles Kushner, se encuentra nuevamente en el centro de la atención diplomática tras conocerse antecedentes de conflictos previos con el gobierno francés. En agosto, la administración francesa ya había convocado a Kushner después de que criticara públicamente al presidente Emmanuel Macron por su supuesto “inmovilismo” frente al antisemitismo, episodio que derivó en la presencia de un encargado de negocios en lugar del propio embajador. Este contexto agrega tensión a la actual disputa surgida después de las declaraciones estadounidenses sobre el asesinato de Quentin Deranque, un joven ultranacionalista francés.

Según informó el medio responsable de la cobertura, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, hizo público este domingo su propósito de llamar al embajador de Estados Unidos para expresarle el malestar oficial por lo que describió como la “instrumentalización” de la muerte de Deranque. El ministro ha señalado que la Embajada de Estados Unidos en Francia vinculó el asesinato de Deranque con un presunto auge del “extremismo violento de izquierda”, identificando este fenómeno como una amenaza directa para la seguridad pública en el país europeo.

El medio detalló que la Embajada estadounidense comunicó que el “extremismo violento de izquierda está en auge, y su papel en la muerte de Quentin Deranque demuestra la amenaza que representa para la seguridad pública”. Estas afirmaciones recibieron una fuerte respuesta por parte del ministro francés, quien manifestó que incluir la tragedia en un discurso de confrontación con la izquierda política constituía un uso político de un hecho trágico. Barrot subrayó que el gobierno francés “no tiene lecciones que aprender sobre la violencia, en particular de la reaccionaria comunidad internacional”, en una referencia crítica que apunta tanto al actual contexto global como, especialmente, a la administración estadounidense liderada entonces por Donald Trump.

La cobertura de prensa recordó, además, que la familia Kushner ha estado involucrada en una serie de escándalos en el pasado. En 2005, Charles Kushner fue sentenciado a dos años de prisión tras declararse culpable de evasión fiscal, manipulación de testigos y realizar donaciones ilícitas a campañas políticas, en este caso a favor del Partido Demócrata. Posteriormente, el expresidente Donald Trump otorgó el indulto a Kushner, dentro de la serie de más de dos docenas de perdones concedidos después de su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 frente a Joe Biden, según publicó el medio citado.

La reacción del gobierno francés acentúa una fase de tensión diplomática con Washington, en pleno periodo de fricciones entre ambas administraciones. La controversia se enmarca dentro de un contexto más amplio de desencuentros entre Francia y Estados Unidos, en el que la gestión de cuestiones internas como la violencia y el extremismo, así como el uso político de acontecimientos sensibles, forma parte de una agenda bilateral marcada por la desconfianza.

La muerte de Quentin Deranque y las posteriores declaraciones públicas han provocado una respuesta oficial inmediata y pueden generar repercusiones en la relación entre los gobiernos de París y Washington. El antecedente de la citación diplomática por los comentarios sobre la política nacional francesa revela una situación sostenida de malestar entre ambas capitales, según consignó el medio original, que enfatizó el carácter inusual de la secuencia diplomática.

El actual episodio añade peso a las tensiones sobre temas de violencia, extremismo y el uso de acontecimientos para agendas políticas internacionales. La relación entre Francia y Estados Unidos enfrenta un nuevo desafío, marcado por gestos y declaraciones que alimentan la desconfianza entre ambos gobiernos.