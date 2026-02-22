Estados Unidos se baña en oro 46 años después en hockey hielo

Agencias

Roma, 22 feb (EFE).- Estados Unidos se proclamó este domingo campeón olímpico de hockey hielo en Milán Cortina 2026 por primera vez tras 46 años de sequía, al superar en la gran final a Canadá (1-2) gracias a un gol decisivo de Jack Hughes en el tiempo suplementario.

Gol de oro de Hughes, apenas un minuto y cuarenta segundos después de comenzar el tiempo extra, y Estados Unidos celebró en masa el título olímpico, el tercero en su palmarés en esta disciplina. Desde los Juegos de Lake Placid 1980 que no lo conseguía, en una edición especial ya que volvió a tener jugadores de la NHL 12 años después de la última vez.

Nivel altísimo el del hockey hielo en Milán, Canadá pudo llevarse la medalla de oro porque, de hecho, disparó más veces que unos Estados Unidos que se tomaron la venganza tras haber perdido dos finales olímpicas ante los canadienses, en una rivalidad histórica en el hockey hielo.

Se adelantó Estados Unidos con el tanto de Matthew Boldy en el minuto 6, asistencia de Auston Matthews, jugador de ascendencia mexicana.

Consiguió empatar Canadá justo al final del segundo tiempo con el tanto de Cale Makar y tras 20 minutos sin goles en el tercer acto, bastó poco más uno y medio en el tiempo suplementario para que el oro regresase a Estados Unidos y poner con épica, con una final a la altura, el broche de oro a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026.

El bronce se lo adjudicó Finlandia, campeón olímpico en Pekín 2022, al superar en el partido por el podio a Eslovaqua con un goleada (1-6).

