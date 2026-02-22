EEUU garantiza todos los acuerdos comerciales tras la decisión del Supremo y los nuevos aranceles

Las conversaciones entre la administración estadounidense y altos funcionarios europeos continuaron incluso este fin de semana, según declaraciones públicas del representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer. De acuerdo con lo que publicó el medio CBS y retomó la prensa internacional, Greer confirmó que sostuvo un diálogo reciente con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, en el contexto de incertidumbre provocado por las medidas arancelarias adoptadas tras la resolución del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Según informó CBS, Estados Unidos mantiene que todos los acuerdos comerciales bilaterales impulsados desde Washington, incluyendo el firmado con la Unión Europea, seguirán siendo respetados pese a las recientes decisiones judiciales y a la imposición de nuevos gravámenes sobre determinados productos importados. Greer afirmó que “vamos a respaldar estos acuerdos y esperamos que nuestros socios también lo hagan”, en referencia tanto al pacto con la UE como a los vigentes con países como China o Corea del Sur. El representante insistió en que la administración estadounidense sostiene su política comercial, aunque ha alterado los instrumentos legales utilizados a raíz de la reciente decisión judicial.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló los aranceles originales promovidos durante la presidencia de Donald Trump, que se justificaron en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Ante este revés legal, la respuesta de la Casa Blanca ha sido proclamar nuevos aranceles apoyándose en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Según detalló CBS, este marco legal permite al presidente imponer aranceles de hasta el 15% durante un periodo inicial de 150 días. Una vez transcurrido ese tiempo, la extensión de dichas medidas deberá contar con el aval del Congreso estadounidense.

Jamieson Greer subrayó que los acuerdos comerciales bilaterales se firmaron cuando ya existía litigio pendiente respecto a los aranceles y reiteró que la administración había anticipado que mantendría los gravámenes independientemente del resultado judicial. “Llevo un año diciéndoles que, ganáramos o perdiéramos (en el Supremo), habría aranceles, y que el presidente iba a mantenerlos”, declaró Greer, según consignó CBS. Agregó que “la política no ha cambiado, sólo han cambiado las herramientas”, y explicó que el Ejecutivo explora otras vías legales, como investigaciones relacionadas con la seguridad nacional o prácticas comerciales desleales, en línea con las posibilidades que otorgan otros estatutos federales.

El medio CBS reportó que, hasta el momento, ninguno de los socios comerciales de Estados Unidos ha comunicado formalmente la cancelación de acuerdos en vigencia, aunque persisten las expectativas y la vigilancia sobre la evolución de los acontecimientos. Greer describió las conversaciones en curso con los socios comerciales como “activas”, y detalló que estos esperan observar el desarrollo de la situación antes de tomar medidas definitivas.

La respuesta oficial desde Bruselas no tardó en llegar. Según publicó la Comisión Europea en un comunicado emitido el domingo, la UE exige a Washington una aclaración sobre los pasos que dará tras la reciente imposición de gravámenes. El organismo europeo expresó su preocupación por las aparentes contradicciones entre los aranceles y el acuerdo bilateral que Estados Unidos y la Unión Europea firmaron en agosto de 2025. “La situación actual no propicia un comercio y una inversión transatlánticos 'justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos', tal como acordaron ambas partes y se detalla en la Declaración Conjunta UE-EEUU de agosto de 2025”, precisó la Comisión.

La Comisión Europea reiteró su expectativa de que Estados Unidos cumpla con los compromisos asumidos en la Declaración Conjunta y recordó que “como principal socio comercial de Estados Unidos, la UE espera que este país cumpla los compromisos establecidos, al igual que la UE mantiene los suyos”. En la declaración, la Comisión advirtió que la aplicación impredecible de aranceles puede resultar especialmente disruptiva, al erosionar la confianza y la estabilidad en los mercados internacionales e incrementar la incertidumbre a lo largo de las cadenas globales de suministro.

La comunicación de la Comisión enfatizó que “un trato es un trato”, remarcando la posición europea de que cualquier violación o alteración unilateral de compromisos podría tener consecuencias no solo a nivel bilateral, sino también para el comercio global en un contexto de volatilidad. Según consigna CBS, la UE advierte que medidas como las adoptadas por la administración estadounidense tendrían un efecto nocivo en el flujo de comercio y en los proyectos de inversión conjuntos.

Fuentes de CBS recalcaron que la situación implica la aplicación de nuevos aranceles dentro de los límites fijados por la legislación estadounidense, lo cual obliga a los socios de Washington a valorar posibles medidas de respuesta si las restricciones afectan sus intereses comerciales directos. Hasta el momento, no se han registrado anuncios oficiales sobre represalias específicas, aunque la Unión Europea ha dejado abierta la posibilidad de aplicar sus propios mecanismos para proteger sus sectores estratégicos y los intereses de sus empresas frente a un eventual impacto negativo.

El contexto actual, detallado por CBS y replicado por la Comisión Europea, revela un momento de tensión e incertidumbre en el marco de los intercambios comerciales transatlánticos. Tanto la administración estadounidense como los socios europeos insisten en que la estabilidad de los acuerdos vigentes depende de la previsibilidad de las políticas y de la transparencia en la comunicación sobre las medidas que puedan afectar la relación bilateral.