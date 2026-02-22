(Crónica) El Arsenal golea en casa del Tottenham y responde al City

El Tottenham enfrentó una jornada complicada tras una imprecisión en su salida de balón que facilitó el gol del empate antes del descanso, un episodio que, según reportó Europa Press, evidenció nuevamente las dificultades del conjunto londinense en la actual temporada. El partido, correspondiente a la jornada 27 de la Premier League, concluyó con una contundente victoria 1-4 a favor del Arsenal, resultado que permite al equipo dirigido por Mikel Arteta aumentar a cinco puntos su ventaja respecto al segundo clasificado, aunque con un encuentro más disputado.

El medio Europa Press detalló que, tras dos empates consecutivos, el Arsenal recuperó la senda del triunfo en el Tottenham Hotspur Stadium. La igualdad durante la primera parte añadió incertidumbre al marcador, ya que el Tottenham, bajo el debut de Igor Tudor en su banquillo, logró igualar tras un fallo defensivo de los visitantes. Sin embargo, la segunda mitad mostró otra cara del equipo dirigido por Arteta, que encontró respuestas ofensivas suficientes para transformar el empate en una amplia ventaja sobre su competencia directa en la parte alta de la clasificación.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el desarrollo del segundo tiempo dejó en evidencia el momento que atraviesa el Tottenham. A pesar de estar en octavos de final de la Champions League, el conjunto londinense se encuentra cada vez más cerca de la zona de descenso en el torneo local. Viktor Gyökeres y Eberechi Eze fueron los protagonistas ofensivos del Arsenal, firmando sendos dobletes y sentenciando la victoria visitante ante un Tottenham que continúa sin encontrar estabilidad bajo su nuevo cuerpo técnico.

El contexto de la Premier League añade presión tanto en la zona superior como inferior de la tabla. En paralelo, según consignó Europa Press, el Liverpool se impuso 0-1 en su visita al Nottingham Forest gracias a un tanto de Alexis Mac Allister en el minuto 97, tras una revisión del VAR. El equipo sumó 45 puntos y aprovechó el empate del Chelsea, fortaleciendo su posición en la lucha por acceder a los puestos de Champions League. El partido, marcado por la ausencia de Florian Wirtz, lesionado durante el calentamiento, se volvió tenso hasta el desenlace, donde el tanto agónico permitió al Liverpool sostener el pulso en la parte alta.

Europa Press destacó que, con este triunfo, el Arsenal sostiene el liderato de la competición, mientras que el Tottenham debe afrontar ajustes urgentes si pretende evitar acercarse de forma peligrosa a los puestos de descenso. La distancia respecto al segundo clasificado ofrece a los de Arteta una posición ventajosa, aunque la cantidad de partidos disputados deja margen a sus perseguidores directos. La jornada 27, según remarcó el medio, no solo marcó tendencias en la pelea por la cima, sino que también reforzó la competencia por los lugares europeos, con equipos como Chelsea y Liverpool atentos a cada punto en juego.

Los dobletes de Gyökeres y Eze, informados detalladamente por Europa Press, resultaron determinantes tanto para el resultado como para el ánimo dentro del plantel visitante, que había experimentado cierta irregularidad en jornadas previas. El Tottenham, por su parte, sigue atravesando un periodo de ajustes tácticos y estratégicos tras el reciente nombramiento de Igor Tudor, cuyo estreno no logró revertir la dinámica negativa que acumula el club en la liga inglesa.

El escenario tras la jornada deja al Arsenal como principal referencia en la cima de la Premier League, mientras otros conjuntos buscan aprovechar cualquier eventual tropiezo, en una competición que mantiene abierta la disputa por los puestos europeos y asegura tensión tanto para quienes buscan el título como para aquellos que luchan por la permanencia.