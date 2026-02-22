Al menos una policía muerta y 25 heridos en un ataque terrorista en Leópolis (Ucrania)

La Fiscalía regional de Leópolis confirmó que las explosiones de esta pasada noche ocasionaron daños en un coche patrulla y en un vehículo civil, mientras equipos de emergencia se movilizaron para asistir a las víctimas y asegurar el área afectada. Según la información proporcionada por fuentes oficiales y recogida por medios internacionales, el número de víctimas y los detalles sobre el ataque todavía se están definiendo, pero las autoridades han calificado el incidente como un “acto terrorista”.

De acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía General de Ucrania y replicada por diversas plataformas noticiosas, el ataque resultó en la muerte de una agente de policía de 23 años, e hirió a al menos veinticinco personas, entre civiles y oficiales. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, informó a través de sus redes sociales que el ministro del Interior, Ihor Klymenko, le comunicó la detención de una sospechosa vinculada directamente con el atentado. Según publicó el medio, la detenida es una ciudadana ucraniana, aunque no se han difundido más datos sobre su identidad ni sobre las circunstancias exactas que rodearon su arresto.

Aproximadamente a las 00:30 horas (hora local), la Policía de Leópolis recibió una llamada en la que se reportaba un robo en la céntrica calle Danilishina. Tras el aviso, la primera patrulla que acudió al lugar fue sorprendida por una explosión. Una segunda patrulla que arribó posteriormente al sitio también se vio afectada por una nueva detonación, lo que incrementó el número de personas lesionadas y provocó la muerte de la joven agente.

El medio consignó que, tras la emergencia, ambulancias y equipos de rescate acudieron rápidamente al área del incidente. Personal policial y especialistas comenzaron la recolección de pruebas con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer la motivación detrás del ataque. La Fiscalía regional indicó que, hasta el momento, los investigadores continúan recopilando testimonios, revisando cámaras de vigilancia y consolidando la evidencia material hallada en el lugar de los hechos.

Según reportó la prensa nacional ucraniana, las explosiones fueron de tal magnitud que rompieron ventanas de varios edificios cercanos. Los equipos de emergencias también coordinaron la atención médica para los heridos, trasladando a los afectados a centros hospitalarios de la ciudad.

Las autoridades no han dado información adicional sobre el perfil de la sospechosa detenida ni sobre posibles vínculos con organizaciones armadas o motivaciones políticas. La ausencia de reivindicación inmediata o mensajes por parte de posibles responsables ha llevado a que la investigación se mantenga abierta, con la colaboración de las fuerzas de seguridad estatales y locales.

El presidente Zelenski reiteró en sus declaraciones recogidas por medios oficiales la necesidad de fortalecer la seguridad interna en Leópolis y otras principales ciudades del país, en medio de un contexto de tensión derivado de la guerra en Ucrania. El Ministerio del Interior, por su parte, coordinó el despliegue de refuerzos policiales y el aumento de controles en áreas sensibles de la ciudad, como parte de las medidas de prevención ante posibles nuevas amenazas.

El incidente en Leópolis se inscribe en una serie de episodios recientes que han incrementado la preocupación por la seguridad de la población civil y las fuerzas del orden en el oeste de Ucrania, una región que hasta ahora había experimentado menos episodios violentos en comparación con otras zonas del país. Plataformas informativas locales han destacado el despliegue de recursos logísticos y humanos dedicado a la investigación y la asistencia de víctimas, mientras las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para aportar información relevante sobre el caso.

En el contexto de la investigación, la Fiscalía General solicitó discreción ante la filtración de detalles que puedan afectar los avances en la identificación de los responsables. Fuentes judiciales citadas por medios regionales señalaron que se priorizará el análisis de las comunicaciones previas al incidente y la revisión de antecedentes en torno al área afectada.

Las operaciones de limpieza y reparación de los daños materiales comenzaron durante la mañana siguiente, mientras los equipos de investigación mantenían el perímetro acordonado. Según detalla la Fiscalía regional, el operativo continuará indefinidamente hasta que se complete el levantamiento de pruebas y la reconstrucción de los hechos con base en análisis técnicos y forenses.

El Ministerio del Interior y el propio presidente Zelenski han hecho un llamado a la calma y a la colaboración ciudadana, remarcando la importancia de denunciar cualquier conducta sospechosa en la ciudad. El suceso ha motivado la intensificación de operativos especiales y la revisión de protocolos de actuación ante emergencias similares en toda la región occidental de Ucrania.