Víctor Font propone nombrar a Leo Messi presidente de honor del Barça

Víctor Font, líder de la plataforma ‘Nosaltres’ y actual precandidato a la presidencia del FC Barcelona, compartió que hace más de un año hizo llegar a Lionel Messi, hoy jugador del Inter Miami en Estados Unidos, un proyecto con el objetivo de sellar un vínculo vitalicio y estratégico entre el club y el exjugador argentino. Según consignó el medio, la propuesta no solo aspira a unir de forma simbólica al futbolista con la entidad sino también a desarrollar, en palabras de Font, “la marca más potente del mundo del deporte”.

De acuerdo con la información publicada, la iniciativa se articula en torno a tres ejes principales: institucional, comercial y deportivo. Dentro del plano institucional, Font propone que Lionel Messi sea investido presidente de honor del FC Barcelona, como representante del legado y los valores del barcelonismo. Para ello, la propuesta requeriría una modificación de los estatutos, lo cual demandaría la aprobación en Asamblea de socios. Font explicó que el liderazgo, la mentalidad ganadora y la honestidad que identifica a Messi personifican los valores fundamentales del club y reflejan internacionalmente el espíritu de La Masia, la cantera formativa culé, así como el estilo singular del Barça. A juicio de Font, la figura del argentino trasciende lo deportivo y ofrece una proyección global de la identidad blaugrana.

En el ámbito comercial, el precandidato sustenta que la reactivación del vínculo entre Messi y la institución permitiría desarrollar nuevas alianzas estratégicas y líneas de negocio tanto en el entorno digital como en el audiovisual. El medio detalló que durante el paso del jugador por el primer equipo, los ingresos derivados de su presencia representaron aproximadamente el 20% del total de la entidad a través de ventas de camisetas, productos oficiales, patrocinios y entradas. La propuesta incluye la exploración de posibles sinergias con el club estadounidense Inter Miami CF, actual destino de Messi, para ampliar la influencia de la marca Barça en el mercado norteamericano y establecer acuerdos comerciales de alcance conjunto.

El apartado deportivo de la propuesta de ‘Nosaltres’ prevé la posibilidad de que Messi vuelva a vestir la camiseta del FC Barcelona para despedirse de la afición en un encuentro oficial. Font considera este partido en el Camp Nou como una opción si el propio jugador lo desea y en función de las necesidades del equipo. El líder de la plataforma enfatizó que la salida de Messi el 5 de agosto de 2021 no respondió necesariamente a causas económicas insalvables, sino a lo que catalogó como una gestión institucional improvisada.

Según publicó la fuente, Font subrayó el propósito de “reconciliar” los caminos del club con el exfutbolista y responsabilizó al actual presidente, Joan Laporta, como el principal impedimento para materializar su regreso. “Como sabe todo el mundo, el único impedimento para que Messi vuelva a casa se llama Joan Laporta”, afirmó. Además, añadió: “Profesionalizar el Barça significa que nunca más ninguna leyenda tenga que irse por la puerta de atrás por culpa de la incompetencia de los gestores”.

En este contexto, Víctor Font insiste en que una eventual reintegración del argentino permitiría, al mismo tiempo, abrir un proceso que facilite la integración de otras grandes figuras históricas del club en estructuras estables dentro de la entidad. El medio informó que el plan prevé que la presencia institucional de Messi impulse la proyección internacional y monetaria, a la vez que fortalezca la identidad y los valores compartidos en el seno catalán y su afición global.

El precandidato sostiene que Messi no solo encarna los valores deportivos y formativos del Barça, sino que pone a disposición del club una imagen y trayectoria que pueden traducirse en activos económicos y sociales de gran envergadura para las próximas décadas. Según detalló la fuente, la propuesta de Font ha sido oficialmente presentada este viernes, y pretende ser debatida entre los socios a través de los cauces estatutarios correspondientes, para así definir si el club decide poner en marcha el proceso de reforma que requiere la figura honorífica propuesta.

A través de esta iniciativa, Font busca unificar los intereses institucionales, comerciales y deportivos, con la intención de consolidar una etapa en la que el FC Barcelona y Lionel Messi mantengan una relación permanente, representativa y estratégica, más allá del tiempo o de los ciclos deportivos, según insistió el líder de ‘Nosaltres’.