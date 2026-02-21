Trump sube al 15% los aranceles globales de represalia tras el varapalo del Supremo

La Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 sirve como base legal para el nuevo aumento de aranceles anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este mecanismo legal faculta al mandatario para fijar gravámenes de hasta un 15% sobre importaciones durante un periodo inicial de 150 días, según consignó el medio original. Una vez vencido ese plazo, cualquier extensión de los aranceles requerirá la aprobación del Congreso estadounidense. La decisión de Trump de recurrir a este instrumento legal responde a la reciente invalidación de su política arancelaria previa por parte del Tribunal Supremo, que se pronunció en contra de la utilización de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para establecer esos gravámenes.

De acuerdo con la información publicada, Trump ordenó incrementar de forma inmediata el porcentaje de los aranceles globales de represalia, pasando del 10% al 15%. La medida se produce apenas un día después del fallo judicial que calificó como “ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana”. El mandatario argumentó que, tras un proceso de revisión completa del veredicto del Supremo, decidió utilizar el margen máximo permitido y legalmente comprobado que brinda la ley comercial de 1974 para fijar los nuevos impuestos a las importaciones.

Según detalló el medio, la reacción de Trump busca sortear los límites legales que le impuso la resolución del Tribunal Supremo. El dictamen invalidó los aranceles que la administración había impuesto bajo la IEEPA, lo que obligó al presidente a buscar alternativas legales para mantener e incluso incrementar las medidas proteccionistas. La nueva base legal seleccionada por Trump evidencia un giro en la estrategia jurídica de la Casa Blanca para mantener sus políticas comerciales.

El aumento de aranceles tiene alcance global y representa un endurecimiento de la política comercial estadounidense respecto a las importaciones. Según informó la fuente, este cambio eleva la tensión en las relaciones comerciales internacionales y somete a los socios comerciales de Estados Unidos a costos adicionales en sus exportaciones. El periodo inicial de 150 días, previsto por la ley invocada, abre la puerta a negociaciones tanto en el Congreso como con los actores internacionales afectados mientras se mantiene la presión arancelaria.

El Supremo había invalidado la invocación de la IEEPA para la aplicación de los aranceles, argumentando que la ley no otorgaba al Ejecutivo facultades para medidas comerciales de ese tipo sin supervisión legislativa. Frente a esa situación, Trump criticó la resolución y defendió el uso de herramientas legales alternativas, optando por la Sección 122, que explícitamente habilita la imposición de aranceles increméntales por un lapso temporal. El medio explicó que, mientras la ley de 1974 concede prerrogativas puntuales al presidente, la extensión de las restricciones más allá de los 150 días dependerá del Congreso.

Según publicó la fuente, la ofensiva arancelaria del gobierno estadounidense forma parte de una estrategia de presión para renegociar relaciones comerciales en términos favorables para la economía nacional. Además, el anuncio de la subida se produce en un contexto de tensiones políticas en las que la interpretación de los límites constitucionales del poder presidencial ha cobrado protagonismo. Hasta la fecha, estas acciones han generado reacciones tanto a nivel interno como internacional acerca de la legalidad y la eficacia de las medidas adoptadas.

El medio destacó que la decisión presidencial se tomó rápidamente tras conocer la resolución judicial, subrayando el interés de la administración en mantener la continuidad y la firmeza de su política arancelaria. Trump justificó el incremento al 15% alegando que es el máximo admitido por la ley, y subrayó que la medida entra en vigencia de forma inmediata con base en nuevas prerrogativas legales.

La utilización de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 había sido considerada en ocasiones anteriores como un recurso de excepción para el Ejecutivo. En este caso, Trump recurre a ella tras la anulación de sus facultades bajo la normativa de emergencia internacional. El cambio implica un ajuste en la fundamentación jurídica, pero no una relajación de la política arancelaria. Por el contrario, el presidente ha sostenido la postura de fortalecer las restricciones comerciales en defensa de los intereses industriales y económicos de Estados Unidos, conforme precisó la fuente.

El medio también indicó que, con esta nueva fase de imposición de aranceles, la administración estadounidense queda obligada a dialogar con el Congreso si pretende mantener la medida más allá del periodo inicial. Esto introduce un elemento de control legislativo tras la actuación unilateral del Ejecutivo, constituyendo un punto de discusión sobre el equilibrio de poderes en Estados Unidos respecto al comercio exterior.

La rápida reacción presidencial tras la sentencia del Supremo y la escalada en el porcentaje de los aranceles a nivel global han sido interpretadas como señales de la determinación del Ejecutivo para mantener su política comercial pese a los contratiempos legales. Datos aportados por la fuente puntualizan que el proceso de revisión e implementación de la medida se realizó en 24 horas luego de recibir la notificación judicial adversa.

El trasfondo de esta controversia jurídica y política subraya el debate existente en Estados Unidos sobre el margen de maniobra del presidente en materia económica, así como las herramientas legales disponibles para responder a determinaciones del Poder Judicial. El episodio pone de relieve el uso de vías legales alternativas que permitan sostener políticas consideradas prioritarias por la administración, siempre dentro del marco de los límites que la ley impone y bajo la supervisión de otras ramas del gobierno federal, según resumió la fuente original.