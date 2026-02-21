Terelu Campos se planta en el conflicto entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros: "Quiero muchísimo a los dos"

“Sólo quiero decir una cosa, que yo quiero muchísimo a Carlo y que quiero muchísimo a Laura, a los dos”. Estas palabras de Terelu Campos, según informó el medio, resumen una postura de equilibro y contención mientras el conflicto entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros divide opiniones dentro de sus familias y círculo de allegados. La reciente disputa entre ambos ha provocado una notable tensión que ha trascendido el ámbito privado y propiciado que figuras mediáticas y allegados opten por la cautela ante la posibilidad de que la situación escale.

De acuerdo con la información publicada, la confrontación ha puesto en el centro del foco mediático a las matriarcas de ambas familias. Mar Flores y Terelu Campos, directamente afectadas por la cercanía con los protagonistas, enfrentan el desafío de gestionar el conflicto manteniendo sus vínculos personales e intentando evitar que se amplifique la disputa. En particular, la modelo Mar Flores observa cómo su hijo mayor y su sobrina, dos personas que considera fundamentales en su vida, reabren heridas relacionadas con las duras separaciones vividas por sus padres, episodios que marcaron sus infancias.

Según detalló el medio, la magnitud de la discusión ha provocado un ambiente de inestabilidad que se suma a previos focos de atención en el entorno de las Campos. En el pasado reciente, amistades de María Teresa Campos, así como la publicación de memorias por parte de Edmundo Arrocet, fueron motivo de atención pública. La situación actual con Costanzia y Matamoros parece haber renovado las tensiones, poniendo nuevamente a las familias bajo el escrutinio mediático.

Terelu Campos, conocida por su rol como presentadora, ha optado por la prudencia y el silencio ante la presión de las preguntas de periodistas en la vía pública, según consignó el medio. Campos decidió no profundizar en las razones o detalles del conflicto para no alimentar los rumores ni agravar la disputa. Sin embargo, sí expresó públicamente su afecto por ambos protagonistas, subrayando la dificultad personal de tomar partido.

La oleada de especulaciones en torno a esta controversia ha generado inquietud entre los miembros de las familias, así como entre las figuras cercanas a ellos. Algunos optan por no hacer declaraciones y prefieren mantenerse al margen debido a las posibles repercusiones personales y mediáticas. El medio reportó que la preocupación principal radica en que cualquier intervención o declaración pública pueda desencadenar nuevas reacciones y dificultar una futura reconciliación.

El trasfondo del conflicto revela la existencia de distanciamientos y resentimientos que hasta el momento permanecían ajenos para el público. Estas rencillas, según publicó el medio, han salido a la luz a raíz del enfrentamiento entre Costanzia y Matamoros, lo que contribuye a un clima de incertidumbre en ambas familias y genera un motivo adicional de cautela entre quienes están implicados o conocen de cerca la situación.

Tanto Mar Flores como Terelu Campos envían mensajes de calma y neutralidad, procurando no contribuir al aumento de la tensión. Las palabras de Terelu, reportadas por el medio, reflejan ese esfuerzo por minimizar el conflicto: [“Quiero muchísimo a los dos”]. Este enfoque responde a la preocupación de que comentarios o manifestaciones adicionales en público puedan ser tomados fuera de contexto. Por esa razón, figuras cercanas han elegido manejar el asunto desde el silencio y la discreción.

Mientras los detalles sobre el origen específico de la disputa permanecen reservados, la atención se mantiene sobre los pasos a seguir por cada uno de los implicados, tanto en términos familiares como en sus proyecciones mediáticas. Los allegados evitan tomar partido y optan por la mesura, tal y como informaron los medios, conscientes de la repercusión que genera una controversia entre figuras relevantes de la prensa del corazón.

El ambiente de cautela se ha instalado no solo entre los protagonistas y sus familias, sino también entre los periodistas y observadores habituales de la vida pública de los Costanzia y los Matamoros. La posibilidad de una escalada en el conflicto mantiene en vilo a quienes conocen el historial de tensiones pasadas y los efectos que pueden provocar los enfrentamientos públicos entre miembros de familias conocidas del panorama mediático.