¿Reconciliación a la vista? Olga Moreno y Agustin Etienne reaparecen juntos y de la mano

Pareja discreta donde las haya, Olga Moreno y Agustín Etienne han vuelto a dejar verse después de que la última vez que supimos de ellos no atravesaban por un buen momento. Fue el pasado mes de diciembre cuando la empresaria sevillana lloraba en televisión, confirmando que su relación no atravesaba por un buen momento: "No nos entendemos, él quiere una cosa, yo quiero otra, pero bueno, que no es nada que no se pueda resolver", contaba en aquel momento disgustada.

No eran buenas fechas. La Navidad se le vino encima a Olga, que lidiaba con unos días complicados para su familia, que aún vive el duelo por la pérdida de su madre y todo saltó por los aires cuando se le preguntó en directo en el programa que colaboraba. La andaluza contó cómo es su historia de amor junto al argentino después de tres años: "Es una persona muy leal, me hace sentir tranquila". Aún así tienen sus más y sus menos, la distancia para ellos "es complicada, pero lo llevamos lo mejor posible" y el formar una familia en común es su asignatura pendiente.

Una vez pasada la tormenta, Olga Moreno y Agustín Etienne han reaparecido juntos, cogidos de la mano y vestidos de blanco. Lo han hecho en la celebración del 30 cumpleaños de Gloria Camila, que ha convocado a sus íntimos a una comida en uno de los restaurantes de moda de la capital. Allí la pareja ha vuelto a mostrar que no siempre están de acuerdo en todo cuando se les ha preguntado por la homenajeada y su situación actual.