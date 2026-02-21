Presentan una moción censura contra el ministro colombiano de salud tras la muerte de un niño con hemofilia

El Congreso de Colombia ha presentado oficialmente este viernes una moción de censura contra el ministro de Sanidad del país, Guillermo Alfonso Jaramillo, "por su actitud displicente e inoperante ante la grave crisis en el sistema de salud y en el acceso a medicamentos", tras la muerte hace una semana de un niño de siete años que padecía hemofilia y a quien el sistema de salud pública dejó de proporcionarle los medicamentos para su tratamiento.

"La solicitud se fundamenta en hechos relacionados directamente con el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales como jefe de la cartera de Salud y Protección Social, particularmente en lo concerniente a la dirección, orientación y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la garantía del derecho fundamental a la salud y la adopción de medidas frente a la actual situación del sector", se lee en un comunicado de la Cámara de Representantes compartido en redes sociales.

Los congresistas colombianos han alegado la existencia de "circunstancias graves" que ponen en tela de juicio la aptitud de Jaramillo para liderar la citada cartera ministerial, circunstancia que a su juicio ha de ser examinada por parte del Congreso "en los términos previstos por la Constitución y la ley", a fin de determinar "las responsabilidades políticas a que haya lugar".

Los hechos enumerados en la solicitud de debate de la moción son cuatro, a saber: el "aumento sostenido de tutelas por vulneración del derecho fundamental a la salud", la "crisis de acceso y continuidad en la entrega de medicamentos", las "deficiencias en la dirección, seguimiento y control del sistema de salud", y las "manifestaciones públicas del ministro que desconocen la dignidad de las víctimas de fallas en el sistema de salud".

Este último punto hace referencia concretamente al caso de Kevin Arley Acosta Pico, un menor con hemofilia recientemente fallecido al que no suministraron a tiempo los medicamentos requeridos para su tratamiento, hecho que ha reavivado en el Congreso el debate sobre la crisis del sistema sanitario colombiano.

"El caso del menor Kevin, ampliamente conocido en la opinión pública, ha evidenciado la gravedad de las fallas del sistema en la garantía oportuna de tratamientos indispensables para la vida", subraya la nota del Congreso, que denuncia además "manifestaciones públicas irrespetuosas, revictimizantes y carentes de empatía" por parte de Jaramillo "frente al sufrimiento de quienes padecen las consecuencias de las deficiencias del sistema".

Así las cosas, los congresistas han acusado la falta de "diligencia, prudencia y respeto por la dignidad humana" por parte del ministro de Sanidad, lamentando que las declaraciones que minimizan el "impacto humano" de las deficiencias del sistema restan legitimidad y confianza a la institución.

"En consecuencia, estas manifestaciones constituyen un elemento relevante para el control político, en tanto reflejan un déficit en el ejercicio del liderazgo institucional y en la adopción de una actitud garante del derecho fundamental a la salud, particularmente respecto de poblaciones vulnerables que dependen de la continuidad terapéutica para preservar su vida e integridad", continúa el escrito presentado este viernes.

La conclusión alcanzada por los asambleístas sentencia así, en primer lugar, el ministro de Salud no ha cumplido como debiera con su obligación de "dirigir, orientar y controlar" el sistema sanitario, lo que --junto a los otros hechos antes mencionados-- ha dado lugar a "un escenario de responsabilidad política por deficiencia en la conducción sectorial".

"La permanencia del ministro en el cargo compromete la credibilidad institucional y la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud. Por las razones anteriormente expuestas, los abajo firmantes solicitamos a esta Corporación dar trámite a la presente proposición de moción de censura y adoptar la decisión que en derecho corresponda", han concluido los miembros de la Cámara de Representantes colombiana.