Muere un motorista tras un accidente en la calle Nicaragua de Barcelona

Un motorista de 25 años ha muerto este sábado por la tarde tras un accidente a la altura del número 27 de la calle Nicaragua, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha trasladado al motorista herido de gravedad al hospital, donde ha acabado falleciendo poco después, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de la Unitat Central d'Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana para realizar el atestado y esclarecer las causas del siniestro mortal, el tercero en lo que va de año en Barcelona.

