La Liga Árabe denuncia que el embajador de EEUU en Israel está defendiendo una expansión regional israelí

Durante una entrevista difundida el viernes, Tucker Carlson preguntó al embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, sobre la legitimidad para que Israel controle territorios desde el Nilo hasta el Éufrates, abarcando áreas como Líbano, Siria o Jordania, además de los territorios palestinos ocupados. Al responder, Huckabee indicó: "En ese caso deberían quedarse con todo", aunque posteriormente introdujo una precisión. De acuerdo con el embajador, Israel actualmente está en tarea de proteger a las personas, pero en caso de ser atacado y resultar vencedor, entonces la situación sería diferente en cuanto al control territorial.

Según publicó la agencia Europa Press, la Liga Árabe emitió una condena enérgica tras las declaraciones del embajador Huckabee. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abdul Gheit, consideró que la matización introducida por el diplomático resulta insuficiente a la luz del alcance de las afirmaciones originales. En opinión de Abdul Gheit, estas declaraciones se alejan de los principios y normas de la diplomacia internacional y contradicen elementos fundamentales del razonamiento jurídico y político. El comunicado oficial advierte que manifestaciones de este tipo "solo sirven para inflamar los ánimos y agitar las emociones religiosas y nacionales", en un periodo en el que los países implicados debaten posibilidades de implementar un alto el fuego y avanzar hacia una solución política en Gaza.

La postura expresada por el secretario general de la Liga Árabe busca resaltar el riesgo de aumentar las tensiones regionales en un momento donde diversas naciones promueven la búsqueda de consensos para resolver el conflicto palestino-israelí. El comunicado de la Liga subraya que tales pronunciamientos tienen alcance nocivo para cualquier proceso de diálogo o negociación, sobre todo mientras se desarrollan esfuerzos relacionados con la Junta de Paz y se exploran formas de poner en marcha el acuerdo de Gaza y de abrir paso para una resolución política duradera.

El gobierno de Jordania también manifestó su rechazo a las palabras del embajador estadounidense. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Fuad Majali, calificó los comentarios como "absurdos y provocadores", en declaraciones recogidas por Europa Press. El funcionario señaló que en base al derecho internacional, Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza constituyen territorios palestinos bajo ocupación. Además, Majali sostuvo que las expresiones de Huckabee constituyen una violación de la diplomacia, de la soberanía de los estados afectados y del derecho internacional, así como de la propia Carta de las Naciones Unidas. Majali remarcó que estos conceptos divergen de la política declarada en su momento por el expresidente estadounidense Donald Trump, quien expresó oposición a la anexión de Cisjordania ocupada.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Jordania hizo hincapié en la relevancia de sumar fuerzas en la estabilización de Gaza y la aplicación del plan del presidente de Estados Unidos y la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad. Según reportó Europa Press, el gobierno jordano considera inaceptable la emisión de declaraciones que cataloga como irresponsables y sin sustento legal o efecto jurídico.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, el contexto de las declaraciones de Huckabee se sitúa en un momento de extrema sensibilidad regional, en que los principales actores internacionales y locales se hallan enfocados en reducir la escalada de la violencia y en crear condiciones para retomar el proceso político. Los líderes árabes han manifestado preocupación por la posibilidad de que discursos del tipo pronunciado por Huckabee tengan consecuencias sobre la estabilidad de la región, dificultando la implementación de acuerdos ya alcanzados o en negociación.

Los funcionarios y organizaciones implicados señalan que el respeto a la soberanía de los estados y a las normas del derecho internacional resulta indispensable para cualquier política que pretenda conducir a la paz regional. Según lo relatado por Europa Press, los representantes de la Liga Árabe y el gobierno jordano abogan por soluciones basadas en la colaboración internacional y en el cumplimiento de los acuerdos existentes, desaconsejando cualquier postura que pueda ser percibida como una justificación para la expansión territorial unilateral.

Las respuestas emitidas por la Liga Árabe y Jordania encuadran este episodio dentro de los desafíos que enfrenta actualmente el proceso de paz en Oriente Medio, donde la claridad y la coherencia de las posiciones diplomáticas se consideran cruciales. El registro de Europa Press señala que cualquier indicio de apoyo a modificación de fronteras mediante la fuerza o como consecuencia de un conflicto militar genera tensiones políticas y obstaculiza las conversaciones en curso.

La reacción regional, de acuerdo a lo consignado por Europa Press, apunta a mantener la atención sobre la importancia del cumplimiento del derecho internacional y la legalidad internacional, así como en continuar avanzando hacia una solución negociada que contemple los derechos de todos los actores involucrados.